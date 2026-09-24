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Общество

Калужанин поборется за звание «Мастер года» во всероссийском финале

Дмитрий Ивьев
24.09, 08:24
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Преподаватель Калужского техникума электронных приборов Владислав Рыбаков представит Калужскую область в финале Всероссийского конкурса «Мастер года — 2026».

Финал конкурса для педагогов системы среднего профессионального образования стартует 28 сентября в Новом Уренгое.

В нём примут участие преподаватели из разных регионов — они представляют более 60 профессий и специальностей, а также девять общеобразовательных дисциплин. Возраст финалистов варьируется от 21 до 56 лет.

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