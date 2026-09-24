В Жуковском округе заработал детский центр «Моделирование и творчество»

Как сообщил глава администрации округа Анатолий Суярко, появление центра стало возможным благодаря нацпроекту «Семья».

Для ребят здесь подготовили целую площадку для раскрытия способностей: есть музыкальное оборудование для вокала и хореографии, современная фотостудия и студия блогинга — со всем нужным световым оснащением. Кроме того, дети смогут заниматься 3-D моделированием и шитьём.

Анатолий Суярко поблагодарил всех, кто помог создать центр, и отметил, что новое пространство обязательно станет любимым местом для детей и молодёжи.