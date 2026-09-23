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Общество

Команда Калужской области выступит на Всероссийском детском экофоруме

Дмитрий Ивьев
23.09, 12:54
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Школьники из Калужской области вышли в финал IV Всероссийского детского экологического форума и борются за победу в специальной номинации «Народный проект». Организаторы масштабного события — форум и фонд «Компас» — уже запустили открытое голосование.

 Наш регион представляет молодёжное водное сообщество: 17 юных исследователей из регионального Центра одарённых детей и их педагоги-наставники. Ребята защищают проект «Выдра в объективе», направленный на выявление новых мест обитания речной выдры в водоёмах Калужской области и разработку практического плана по сохранению популяции этого редкого зверька.

Пройдя отборочный этап среди участников из 89 регионов страны, калужане готовятся представить область на очном финале в Магнитогорске.

Онлайн-голосование продлится с 21 по 28 сентября.

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