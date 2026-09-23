В калужских больницах устанавливается новое диагностическое оборудование

В регионе с 2025 года действует проект «Борьба с сахарным диабетом» — он входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Его задача — улучшить помощь пациентам с сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена: для этого эндокринологические центры оснащают современной техникой.

Уже в этом году в межрайонный центр на базе центральной районной больницы Малоярославецкого района поставили 10 единиц высокотехнологичного оборудования. В их числе — комплекс для ЭФИ-исследований (электроретинограф). Этот прибор позволяет оценить функциональное состояние сетчатки: он фиксирует её биоэлектрическую активность в ответ на световое воздействие.

Для людей с сахарным диабетом такая диагностика особенно важна: электроретинограф помогает выявить диабетическую ретинопатию ещё до появления явных симптомов. Это даёт врачам шанс вовремя начать лечение и снизить риск потери зрения.

Новое оборудование заметно расширяет диагностические возможности медучреждений. Более точная диагностика позволит своевременно назначать терапию, существенно сократить риск тяжёлых осложнений и в целом повысить качество жизни пациентов.