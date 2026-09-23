В Малоярославецкую ЦРБ поступит новый томограф

Фото из архива.

В 2026 году центральную районную больницу Малоярославецкого района оснастят новым оборудованием — рентгеновским спиральным компьютерным томографом с многорядным детектором. Закупка проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», контракт на поставку уже подписан.

Аппарат позволит проводить точную и оперативную диагностику: с его помощью врачи смогут на ранних стадиях выявлять инсульты, травмы, опухоли, заболевания лёгких и другие патологии. Благодаря многосрезовой технологии снимки получаются максимально детализированными, при этом обследование занимает меньше времени, а лучевая нагрузка на пациента снижается.

Новое оборудование избавит жителей района от необходимости ездить за диагностикой в крупные медицинские центры.