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Общество

В Малоярославецкую ЦРБ поступит новый томограф

Дмитрий Ивьев
23.09, 11:40
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Фото из архива.
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В 2026 году центральную районную больницу Малоярославецкого района оснастят новым оборудованием — рентгеновским спиральным компьютерным томографом с многорядным детектором. Закупка проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», контракт на поставку уже подписан.

Аппарат позволит проводить точную и оперативную диагностику: с его помощью врачи смогут на ранних стадиях выявлять инсульты, травмы, опухоли, заболевания лёгких и другие патологии. Благодаря многосрезовой технологии снимки получаются максимально детализированными, при этом обследование занимает меньше времени, а лучевая нагрузка на пациента снижается.

Новое оборудование избавит жителей района от необходимости ездить за диагностикой в крупные медицинские центры.

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