В Калуге отреставрировали исторический дом на улице Пацаева

В Калуге завершили работы по сохранению здания на улице Пацаева, 3 — оно имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Ремонт провели в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов.

При этом удалось соблюсти баланс: сохранить исторический облик дома и одновременно привести его в соответствие с современными требованиями к комфорту. Как отметили в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области, теперь здание снова украшает улицу и радует горожан.