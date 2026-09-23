В Калуге отреставрировали исторический дом на улице Пацаева
В Калуге завершили работы по сохранению здания на улице Пацаева, 3 — оно имеет статус выявленного объекта культурного наследия.
Ремонт провели в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов.
При этом удалось соблюсти баланс: сохранить исторический облик дома и одновременно привести его в соответствие с современными требованиями к комфорту. Как отметили в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области, теперь здание снова украшает улицу и радует горожан.
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