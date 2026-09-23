Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В деревне Барсуки обновили мемориал защитникам Родины
Общество

В деревне Барсуки обновили мемориал защитникам Родины

Дмитрий Ивьев
23.09, 13:22
0 107
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В деревне Барсуки завершился капитальный ремонт мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы провели в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщил глава администрации Дзержинского округа Егор Вирков.

В ходе капремонта специалисты установили новую стелу, заменили мемориальные плиты и обновили цветник — его облицевали гранитными плитами. Кроме того, благоустроили территорию вокруг мемориала и уложили новую тротуарную плитку.

Глава округа подчеркнул, что такие памятные места — важная часть общей памяти о земляках, отдавших жизни за Победу. По его словам, сохранять эту память и передавать её следующим поколениям — общая задача для всех жителей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVuaXVlTE5vZjQySTRqMXh0VXB1MWc9PSIsInZhbHVlIjoialFMZEFLS2FSWGY2SlJ1RzNidU1zZndvY24xWitSVEZweC8zSFFBMnV3ZmUrUjZYZ1BKWXlWQmd6Q2x1b09xT1lhQUJuYUJEN3FoQ1pMTVAwUkJ1em9ha1dVS3djUTc3UjZaWU1XamNPWmRmN21WelAvblFleWZEZVJpdWF1aXRyWjZFdkk2dzgxQkEyRmJGTmx3QlVnUW03aC9VM2NYTWZPSjJvRnVTU3JBckpPcDZoMnNWOVFjMndLUm1QK0tvUEx3QjlSYUVLT0x2YUhVZmUyd2ZHdXA5ZUNlUjBYeFZqQStFbnJWcmw0RG5QSXE3U3dXZmpIR0NXMzJnbGFMdTMvek9vSzVYNFN2VDNnN1pOQjdpWlFLMEJ5dnNuUzI4bG9MbjNhV0VjeTU5RmNraWpZM2RHZWRFemQwb25ubmJTSFpJZUNFNEtpNW81b290bFJQazVDSXNNMUk5WWlobE5PemtER1J1RWJISlFWbklJRXUwMUlIdXJKWldpV1lRZmVmVnFuMmc0UHc0bGsrREdSU1p4Z01jd0Y1M2s0YW5HUldLT1JaWnRER0lobEhLaFZtZjg4eHM0R3VLa2pGcCIsIm1hYyI6IjEyNTE3NzdhNzkyNzBhOGM5YzA2YmMyNDg5MzgxZDk1MWNhMWUyNGFhN2ZhZTQ0NGQ4NDgzNTA0ZGM2NmViZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllKZkN1dDc2dmRONVBvNzJ6bnF0SlE9PSIsInZhbHVlIjoiRTI2MTVIUkxDQWZIM3JrTUJNM0lwbXhnckdkZmYvNVlkSkhQTllFMldHQ0dxbjVFQnhDQnJ3ZkZvTUp1c2JHcDdVdkp4c3J2YmllYVF4cGdiYVJucTMvTmRwblB1V3BJS3hMaG5NMkg1SmNaV0RxMXJ3T0YyWDJWbStlM0taQW03czVOdGNCNHZzdTRMZWZHMm15SW4yK0lVL255MFlkNzFTVXU0b2h5RnowTkJmd1ErTDdPb3FnRitmQWFHVmw3b3kyNVNzTm1uQ1U3by81V0o1SE5vTjg0K0gyTDZWWGttaC9WaTZGWG1MOTd6U1htTEl6ZjhEb2t0bDhBNDJFVjB3cHlLZkpiSmo2YVJKc0tnRStDcnRqSkdQck9QM1g2VVFWcWZHZ2xjVWU2UEZkYW5rQ2ZCeEJXSkFxWjBaOUNYUmI4UlVXWVdjL1Zrb3FmUVNFNlFHVEQ1d1hnU3E2WERycTZtVFlNZXgwMHF4cGo4cFUwS0x3MW5iMENWMW9iUlVtcVhvOGJ1eWRXNEwveVIzVkJKVDRQaHFYL3FhMzVhcWNyR252eVkrYTk2Y2UydWZFOWVqb0N2dnRlTFpWNGkxSGJZcEVSaklrWC9VY3VNQTJ2K3FCcGluZXRvN2xWOWdZK04yRXlUV09aeDJndmJURzdULzlCOHFZc256WEx6c3FVZ1lIay96S3llMVBJdnUyc054Ym1DYTlvZXhOOVM5QmdsWCszNksyaTJZOWpZSk02NXlrNnhDZlRjYTVxbEltNlVOV0FybTZaNS8zQmppRm5uSFhHZGZzRlVOcTVjMU44K2Y4Y3B4UFdjVWxLejBYcGY2R0hFTFZaVTdoaiIsIm1hYyI6ImM0MGI4OTdjMmZhYjhkOWJhNTcwN2Y2MjE3NTZlNGVkMWY3Mzc1NTc0NWMxZjdmMzNkNDhmMDIwNDUxNmY3ZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+