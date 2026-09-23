В деревне Барсуки обновили мемориал защитникам Родины

В деревне Барсуки завершился капитальный ремонт мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы провели в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщил глава администрации Дзержинского округа Егор Вирков.

В ходе капремонта специалисты установили новую стелу, заменили мемориальные плиты и обновили цветник — его облицевали гранитными плитами. Кроме того, благоустроили территорию вокруг мемориала и уложили новую тротуарную плитку.

Глава округа подчеркнул, что такие памятные места — важная часть общей памяти о земляках, отдавших жизни за Победу. По его словам, сохранять эту память и передавать её следующим поколениям — общая задача для всех жителей.