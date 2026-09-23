В Жуковском округе семьям погибших героев вручили государственные награды

Глава администрации Жуковского округа Анатолий Суярко вместе с военным комиссаром, подполковником Русланом Дмитровым, лично передали награды родным военнослужащих.

Посмертно Орденом Мужества удостоены рядовые Артём Клименко, Олег Фриптуляк, Тагоймурод Саидов, ефрейтор Вячеслав Поликанцев, сержант Игорь Одинцов и мичман Александр Буиделев.

Анатолий Суярко подчеркнул, что эти награды — не просто знаки отличия, а одновременно и память о тяжёлой утрате, и дань воинской славе.