В Жуковском округе семьям погибших героев вручили государственные награды
Глава администрации Жуковского округа Анатолий Суярко вместе с военным комиссаром, подполковником Русланом Дмитровым, лично передали награды родным военнослужащих.
Посмертно Орденом Мужества удостоены рядовые Артём Клименко, Олег Фриптуляк, Тагоймурод Саидов, ефрейтор Вячеслав Поликанцев, сержант Игорь Одинцов и мичман Александр Буиделев.
Анатолий Суярко подчеркнул, что эти награды — не просто знаки отличия, а одновременно и память о тяжёлой утрате, и дань воинской славе.
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