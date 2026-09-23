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Общество

В Калужской области запустили ИИ-систему для выявления преступников

Дмитрий Ивьев
23.09, 15:05
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В регионе начали использовать отечественную технологию видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании-разработчика, система помогает правоохранителям: она быстро находит нужных людей и может пригодиться для розыска пропавших.

ИИ работает в составе комплекса «Безопасный город»: нейросеть анализирует видео с городских камер и распознаёт человека за считанные секунды. Точность определения лиц — свыше 99,9%. Сейчас к системе подключены десятки камер: они установлены на главных улицах Калуги, а также в парках и скверах.

В перспективе функционал хотят расширить — в частности, добавить распознавание автомобильных номеров. Это позволит оперативно выявлять машины, которые находятся в розыске, числятся в угоне или были замечены на месте преступления.

В Калужской области технологии ИИ уже применялись раньше: в прошлом году систему запустили в Обнинске.

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