23 сентября состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Председатель Думы Юрий Моисеев вручил Почётный знак Думы «Совесть. Верность. Отечество» командиру войсковой части 6681 Владимиру Луцю и индивидуальному предпринимателю Виктору Рыбенку. Знак вручается за активную волонтёрскую и благотворительную деятельность, поддержку участников специальной военной операции и развитие ветеранского движения.

«Кандидатуры были предложены общественными и ветеранскими организациями, одобрены комиссией Думы. Все они – настоящие патриоты, постоянно оказывают помощь нашим защитникам», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Медалью «85 лет освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков» награждена Анна Никаноровна Ерофеева.

В годы Великой Отечественной войны 14-летняя Анна вступила в партизанский отряд, под Могилёвом вела разведку, доставляла донесения, помогала раненым бойцам. После войны она работала в колхозе. С мужем – офицером советской армии, 30 лет провела в гарнизонах в Башкирии, Литве, Поволжье, ГДР и Подмосковье. После выхода в запас семья переехала в Калугу. Анна Никаноровна преподавала на курсах кройки и шитья, работала закройщицей в трикотажном ателье, удостоена звания «Ударник коммунистического труда». В этом году ей исполнится 99 лет.

Почётной грамотой был награждён член городского совета ветеранов, Почётный строитель России Виталий Митрофанович Стёпкин. После окончания института, Виталий Митрофанович был направлен в Калугу, где принимал участие в возведении множества заводов, школ и детских садов

Тайным голосованием на пост председателя Контрольно-счётной палаты был единогласно избран Пётр Сергиенко.

«Пётр Юрьевич возглавляет палату с 2013 года, под его руководством ведётся чёткая и слаженная работа по контролю за расходованием бюджетных средств, реализацией муниципальных программ, деятельностью муниципальных предприятий и учреждений. Благодаря Контрольно-счётной палате были сэкономлены значительные финансовые средства», – отметил председатель Думы, поздравив Петра Сергиенко с назначением и пожелав новых успехов.

Затем депутаты скорректировали Устав Калуги. Документ приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Был утверждён прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2027 год. Планируется приватизация трёх объектов: двух нежилых помещений и гаражного бокса с земельным участком. Прогнозируемая сумма доходов – 21,5 млн. рублей, с учётом поступлений платежей по договорам купли-продажи прошлых лет.

Внесены изменения и в программу приватизации 2026 года. В план дополнительно включается три объекта: помещение парикмахерской на переулке Воскресенском, здание склада с земельным участком на улице Линейной и нежилое здание на улице Космонавта Волкова – объект культурного наследия федерального значения «Дом Унковских».

Парламентарии согласовали установку мемориальных досок и бюстов. В целях увековечения памяти бывшего прокурора Калужской области, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Савкина на фасаде здания прокуратуры Калужской области будет установлена мемориальная доска. На фасаде дома № 40 по улице Рылеева появится доска в честь поэта, общественного деятеля, участника восстания декабристов Кондратия Рылеева, а в районе дома № 4 по улице Пушкина – бюсты участников Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Карла Багговута и генерал-майора Алексея Всеволжского. На фасаде Театра юного зрителя будет установлена доска в память главном режиссёре ТЮЗа, заслуженном работнике культуры Калужской области Михаиле Визгове.