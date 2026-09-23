КАДВИ: здесь живут заводом

«Калужский двигатель» стал одним из лучших работодателей региона и отметил 60-летие.

Есть предприятия, о которых говорят цифрами: объемы производства, гектары цехов, киловатты мощностей. А есть такие, где в первую очередь думают о людях. «Калужский двигатель» — как раз из таких. Здесь умеют считать не только детали, но и судьбы. И когда в канун 60-летия завода пришла новость о победе в конкурсе «Работодатель года – 2026», в цехах никто не удивился. Удивились бы, если бы было иначе. 21 сентября 2026 года завод «Калужский двигатель» отметил 60-летний юбилей.

В канун праздника пришла еще одна новость: указом Президента РФ легендарное предприятие награждено государственной наградой — орденом Почета.

Расскажем о том, чем сегодня живет и дышит один из флагманов калужской промышленности.

Завод — это семья

Генеральный директор ПАО «КАДВИ» Евгений Галынский обычно начинает разговор о предприятии не с производственных показателей. Хотя показатели есть, и они впечатляющие. Он начинает с людей.

— Это прежде всего судьбы людей, — говорит Евгений Николаевич о юбилее. — Когда смотрю на стенды, посвященные династиям, на лица ветеранов, которые приходят в музей, или на молодых ребят, только что пришедших выпускниками из колледжей и вузов, понимаю: завод — это слаженный живой организм. Он дышит, меняется, но сохраняет главное — свой характер.

Мы называем это духом моторостроителя. Поэтому юбилей для нас не просто дата, а повод сказать спасибо каждому, кто оставил здесь частицу себя и работает сегодня над новыми задачами.

Фразу «завод — это семья» здесь можно услышать от разных людей. От наладчика, который 30 лет ходит по одной и той же заводской аллее. От молодого инженера, который пришел на практику и остался работать. От ветерана, который уже на пенсии, но иной раз заглядывает в родной цех — просто поздороваться.

На заводе есть стенды с фотографиями трудовых династий. Это не формальность, это история. Семьи, в которых дед стоял у станка, отец проектировал двигатели, а сын сегодня работает на испытательном стенде. Таких династий десятки. И каждая стала частью общей судьбы предприятия.

Что стоит за званием лучшего

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» проводит конкурс «Работодатель года» с 2023 года. Идея простая: дать людям возможность самим сказать, где они хотели бы работать. Голосование идет несколько месяцев, победителей определяют жители региона. Не чиновники, не экспертные советы, а обычные калужане.

КАДВИ уже несколько лет подряд получает титул «Лучший работодатель года». За этим званием стоит не красивый отчет, а конкретные вещи, которые люди оценивают каждый день.

«Калужский двигатель» входит в число крупнейших предприятий региона — и по численности работающих, и по налоговым отчислениям. Но дело даже не в масштабе. Дело в том, как здесь относятся к человеку.

Оформление по Трудовому кодексу — это норма, а не достижение. Зарплата выше средней по региону, выплаты — дважды в месяц, питание с дотацией за счет предприятия. Для иногородних — частичная оплата съемного жилья. Для выпускников вузов — доплаты. Для молодых работников и их семей — расширенный социальный пакет.

Отдельная история — отсрочка от призыва на военную службу. Для молодого человека, который хочет строить карьеру на заводе, это не абстрактная льгота, а возможность не прерывать профессиональный путь.

Люди, которые остаются

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, поздравляя коллектив с юбилеем, особо отметил именно кадровую политику предприятия.

— Вы вносите весомый вклад в бюджет региона и являетесь одним из социально ответственных работодателей. Важно, что руководство предприятия уделяет большое внимание кадровой политике, сотрудничеству с профильными учебными заведениями, поддерживает молодежь и людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход демонстрирует уважение к человеку труда и заботу о будущем завода.

Эти слова не формальность. За ними стоит система, которую на заводе выстраивали годами.

В КАДВИ работает лицензированный учебный центр. Здесь готовят рабочих по ключевым для предприятия профессиям. Есть система наставничества: опытные специалисты передают знания молодым не в кабинетах, а у станков. Действует Совет молодежи, который реально влияет на заводскую жизнь — от организации досуга до решения производственных вопросов.

— Секретов никаких нет, — говорит Евгений Галынский. — Есть преемственность и наставничество. Для моего поколения мудрым учителем был и остается Юрий Александрович Лейковский. Это человек, который 40 лет вел завод через взлеты и штормы. Он научил нас главному: не бояться сложных решений и всегда быть рядом с коллективом.

Юрий Лейковский — фигура для КАДВИ легендарная. В 2024 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Калужской области». Человек, который стоял у истоков создания газотурбинного двигателя, больше четырех десятилетий руководил предприятием. И сегодня его имя — часть заводской истории, которую здесь бережно хранят.

Владислав Шапша, поздравляя коллектив, подчеркнул:

— Во многом благодаря КАДВИ Россия первой внедрила авиационные технологии в массовое производство наземных транспортных средств. Двигатели, которые вы производите и ремонтируете, обеспечивают надежную работу техники, способствуют повышению стабильности нашего государства.

Завод, который учит

Работа с молодежью на КАДВИ происходит не разовыми акциями к праздникам. Это постоянная система.

Завод сотрудничает со школами, колледжами, техникумами и вузами. Старшеклассники приходят на профориентационные экскурсии в музей, в механический цех, в конструкторское бюро. Студенты проходят практику на реальных рабочих местах, а лучшие получают приглашение на стажировку с последующим трудоустройством.

Отдельной гордостью стало студенческое конструкторское бюро ­КАДВИ в «Бауманке». Молодые люди только учатся, но уже решают задачи, которые ставит завод. Это не игра в профессию, это настоящая работа.

— Сегодня для решения поставленных перед нами задач требуется приток на завод профессионально подготовленной и активной молодежи, — говорит генеральный директор. — Ей продолжать решение задач перспективного развития завода. И в этом большую роль играет наша система наставничества, система внутрикорпоративного обучения и наш Совет молодежи.

Для школьников действует летняя занятость. Предприятие каждый год предоставляет рабочие места на время каникул. Для студентов предусмотрены оплачиваемые стажировки. Для молодых специалистов есть программы закрепления: доплаты, жилье, социальные льготы.

— Каждая установка заменяет пятерых рабочих, повышая качество продукции и снижая затраты, — отметил глава региона.

Речь идет о роботизированных участках. Но за автоматизацией здесь не забывают о людях. Наоборот: чем сложнее техника, тем выше требования к тем, кто на ней работает. И тем важнее, чтобы человек остался на заводе. Не на год, не на два, а на всю жизнь.

Работа, которая держит

Есть в кадровой политике КАДВИ одна особенность, о которой говорят негромко, но с гордостью. Здесь поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья. Не для отчета, а для дела. Находят участки, где такой сотрудник может работать эффективно и чувствовать себя частью коллектива.

Это и есть настоящая социальная ответственность. Она не в презентациях, а в повседневности.

— Если человек знает, что его труд важен, что его мнение учитывают, он работает с душой, — говорит Евгений Галынский. — А душа проявляется в каждой детали. Это и есть качество. Поэтому очень важно слышать и понимать каждого.

На заводе действует коллективный договор, который дает сотрудникам больше гарантий, чем требует законодательство. Работают профком, Совет работающей молодежи, Совет ветеранов. Это не декорации, это живые структуры, через которые люди решают свои вопросы.

Ветераны — отдельная тема. На заводе их помнят. Приглашают на праздники, советуются по важным вопросам, помогают в решении бытовых проблем. В музее предприятия регулярно проходят встречи: ветераны рассказывают молодежи, как завод жил и работал в разные годы. Это не просто дань уважения, это передача опыта и духа.

Футболисты КАДВИ — победители городской спартакиады по мини-футболу 2026 года.

Владислав Шапша, обращаясь к коллективу в канун юбилея, сказал:

— Благодарю всех сотрудников «Калужского двигателя», особенно ветеранов, за добросовестный нелегкий труд. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, а заводу — дальнейшего развития и процветания!

60 лет — это про будущее

21 сентября 2026 года завод «Калужский двигатель» отметил 60-летие. За эти десятилетия предприятие прошло путь от первых цехов до одного из флагманов калужской промышленности. Сегодня КАДВИ — это 100%-ная производственная локализация, полная независимость от импорта, статус стратегического предприятия страны.

Первая ГТЭС мощностью 800 кВт в системе ЖКХ г. Чусовой Пермского края.

Здесь первыми в стране освоили серийное производство наземных газотурбинных двигателей. При участии завода Россия первой внедрила авиационные технологии в массовое производство наземных транспортных средств.

— Сегодня предприятие продолжает наращивать объемы производства и укреплять свою репутацию, работая как на оборонный, так и на гражданский секторы, — подчеркнул Владислав Шапша. — Отмечу преемственность традиций на заводе и постоянное стремление модернизировать производство, разрабатывать инновационные технологии и новые виды продукции.

Но юбилей — это не только про прошлое. Это про то, что будет дальше.

Сегодня КАДВИ, кроме всего прочего, выпускает мобильные электростанции для нефтяников и газовиков и мотоблоки для дачников. Гражданское направление растет: газотурбинные электростанции мощностью от 60 до 800 кВт востребованы в топливно-энергетическом комплексе, в ЖКХ, транспортном машиностроении. За последние годы выпуск ГТЭС вырос в разы. Цель — занять до 60% российского рынка микротурбинных электростанций.

Каскад ГТЭС 100 кВт на месторождении ООО «Лукойл-Пермь».

— Все используемое сырье, материалы и комплектующие на производстве — отечественные, — уточнил губернатор. — Компания планирует занять до 60% российского рынка микротурбинных электростанций.

Завод получил орден Почета — государственную награду за достижение высоких производственно-экономических показателей, связанных с использованием инновационных технологий и повышением уровня социально-­экономического развития региона. В указе отдельно подчеркнута роль предприятия в обеспечении экономической и оборонной безопасности страны.

— Мы разработали линейку газотурбинных электроагрегатов на 100, 200 и 800 кВт плюс универсальный силовой модуль МСУ‑800, — рассказывает Евгений Галынский. — Их главная фишка — работа на газообразном топливе. Причем двигатель «всеяден»: природный газ, попутный нефтяной, сжиженный переключаются без остановки.

Это дает потребителю колоссальную экономию и гибкость. Например, наша установка АГ100СТ400 запускается при минус 60°C без прогрева и выходит на режим за 60 секунд. Для Крайнего Севера, для нефтепромыслов это буквально спасение. И что важно: все комплектующие — отечественные, 100%-ная локализация.

Мотоблоки готовятся к отгрузке потребителям.

Слово генерального

— Знаете, не буду говорить высоких слов, — сказал Евгений Галынский, обращаясь к тем, кто сегодня выбирает профессию. — Скажу просто: приходите на завод. Здесь вы увидите, как рождается и как делается настоящее дело.

Не в соцсетях, не в офисах, а здесь, у станков и испытательных стендов. Вы научитесь не бояться сложных технических задач, почувствуете, что ваши руки и голова могут создать то, что будет работать десятилетиями.

И главное — будете не одни. Рядом всегда старшие руководители, товарищи и наставники, которые подскажут и поддержат. И когда вы соберете свой первый двигатель или запустите свою первую электростанцию — вы испытаете настоящую профессиональную гордость, которую не купить ни за какие деньги. Это и есть самая настоящая жизнь.

Это не пафос. Это то, что происходит на заводе каждый день. Здесь не обещают «уникальных возможностей» и «динамичного развития» — здесь просто работают. Долго, серьезно, по-настоящему.

Что остается после юбилея

Когда закончились торжественные мероприятия, когда отзвучали поздравления и вручили награды, на заводе начался обычный день. Приходят на смену люди. Гудят станки. Кто-то запускает испытательный стенд. Кто-то соберет первый в своей жизни двигатель — и почувствует ту самую профессиональную гордость, о которой говорит генеральный директор.

— «Калужский двигатель» и в сто лет будет так же молод, инновационен и востребован в своей стране, — уверен Евгений Галынский.

60 лет — солидный возраст. Но для завода, который умеет меняться, не теряя себя, это только начало. Главное — чтобы рядом были люди. Те, для кого завод не просто место работы, а часть жизни. Те, кто знает: завод — это семья.

— Судьба КАДВИ неотделима от истории Калуги. Построенные предприятием дома, школы, детские сады, больницы, спортзалы и другие объекты социально-культурной сферы продолжают служить жителям областной столицы, — резюмировал свое поздравление с юбилеем губернатор Калужской области.

Эти слова — еще одно подтверждение того, что завод живет не только для себя. Он живет для города, для региона, для страны. И для людей, которые здесь работают. Тех, для которых завод — это семья.