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«Кровля и изоляция – Калуга»: накопленный опыт и большие перспективы

24.09, 10:35
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Награду получили финансовый директор Марина Михалева и коммерческий директор Сергей Козлов.
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Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» подвел итоги престижной премии «Работодатель года». Одним из триумфаторов церемонии стала компания «Кровля и изоляция – Калуга» (КИИК).

С момента основания в 2014 году этот стартап трансформировался в стабильный бизнес со штатом больше сотни сотрудников.

Но главный секрет успеха кроется не только в объемах продаж, но и в нестандартной системе подготовки персонала.

Конец замкнутого круга

Классическая проблема соискателей — ​отсутствие профильного диплома или опыта в строительной сфере. КИИК нашел элегантное решение: в Калуге планирует создать собственный образовательный центр. Это не просто курсы, а полноценный социальный лифт.

Планируется организация обучения, направленного на освоение специфики товарных групп и стандартов клиентского сервиса. Получив сертификат, выпускник автоматически попадает в приоритетный пул кандидатов. Компания фактически говорит рынку: «Мы не ждем идеальных резюме, мы создаем профессионалов», формируя мощный кадровый резерв внутри региона.

Адаптация без стресса и боевое крещение с наставником

Страх новичка — ​главный враг продуктивности. Чтобы его нейтрализовать, в КИИК выстроили «бесшовную» систему обучения.

Первые месяцы работы расписаны буквально по часам: теория немедленно подкрепляется практикой. За каждым стажером закрепляется персональный куратор из числа ветеранов компании.

Более того, двухуровневое обучение не ограничивается стенами офиса — ​сотрудники проходят стажировку на реальных производственных площадках партнеров. Тандем «учись и делай» позволяет выйти на уверенные финансовые показатели без нервного перенапряжения.

Бонусы, которые формируют сами сотрудники

Премия «Работодатель года» присуждается не за красивые слова, а за реальные дела. Социальный пакет КИИК — ​это результат прямых внутренних опросов коллектива. Люди сами голосуют за то, что им нужно, а бизнес это реализует. В числе ключевых преимуществ:

  • финансовая свобода: зарплаты стабильно опережают средние показатели по региону, а потолок дохода для менеджеров по продажам зависит только от их личных амбиций и объемов;
  • гибкость и баланс: для ряда позиций доступны гибридный и удаленный форматы, а за выдающиеся результаты компания поощряет сотрудников дополнительными выходными днями;
  • здоровье и драйв: полная компенсация фитнес-абонементов (до 100%) и масштабные корпоративные выезды, которые реально сплачивают команду и не дают выгорать.

Масштабирование и новые горизонты

Сегодня КИИК находится в фазе активного роста. Компании требуются менеджеры по продажам, кладовщики, менеджеры по закупкам.

Искреннее желание развиваться у соискателей работы ценится выше, чем сухое знание продукта.

— Для нас премия «Работодатель года – 2026» от «Комсомольской правды – Калуга» — ​это не просто статусная награда, а подтверждение того, что мы движемся в верном направлении, — ​прокомментировал генеральный директор КИИК Андрей Лепехин. — ​Огромная благодарность — нашему коллективу, каждому сотруднику, чей труд, таланты и искренняя вовлеченность сделали возможным этот успех. Мы искренне признательны медиахолдингу и калужанам за высокую оценку нашей кадровой политики. Наша главная цель — ​быть не просто успешным бизнесом, но и территорией возможностей для жителей ­региона, где человек чувствует себя уверенно, защищенно и видит четкие перспективы на годы вперед.

https://kaluga.ts-krovizol.ru/ 

https://kiik-market.ru/ 

г. Калуга, ул. Болдина 57, офис 206 

тел.: 8 (4842) 92-65-87, 92-65-88

Реклама. ООО «КИИК». ИНН 4027122187. erid: 2VfnxxEHEQC
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