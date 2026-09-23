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Общество

В Калужской области девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно освоить профессию

Дмитрий Ивьев
23.09, 08:25
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В регионе запустили программу профессионального обучения для школьников, которые не прошли государственную итоговую аттестацию. За счёт бюджета области они смогут получить рабочую специальность без вступительных экзаменов.

Министерство образования и науки Калужской области выделило 325 бюджетных мест — их распределили между 10 колледжами региона. Доступно 10 программ подготовки рабочих и служащих, срок обучения по каждой — 10 месяцев.

Среди доступных профессий: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, маляр, пекарь, повар, портной, продавец продовольственных товаров, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, контролёр-кассир и рабочий зелёного хозяйства.

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