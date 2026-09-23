В Малоярославецкой больнице начали работать три молодых терапевта
Команда центральной районной больницы Малоярославецкого района пополнилась тремя новыми специалистами. Об этом сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.
Екатерина Васина и Елизавета Можарова — выпускницы медицинского факультета Обнинского института атомной энергетики НИЯУ «МИФИ», а Татьяна Чунчаева окончила медицинский факультет Калужского госуниверситета имени К. Э. Циолковского.
Все девушки учились по целевому договору и теперь вернулись работать в родной округ.
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