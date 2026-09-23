В Малоярославецкой больнице начали работать три молодых терапевта

Команда центральной районной больницы Малоярославецкого района пополнилась тремя новыми специалистами. Об этом сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Екатерина Васина и Елизавета Можарова — выпускницы медицинского факультета Обнинского института атомной энергетики НИЯУ «МИФИ», а Татьяна Чунчаева окончила медицинский факультет Калужского госуниверситета имени К. Э. Циолковского.

Все девушки учились по целевому договору и теперь вернулись работать в родной округ.