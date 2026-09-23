В Калуге выберут лучшего в стране специалиста по эксплуатации беспилотников
23 сентября в Калуге стартует финал Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» — он проходит в рамках нацпроекта «Кадры». За звание лучшего поборются специалисты по работе с беспилотниками.
В финал попали победители региональных этапов из 12 субъектов РФ — в том числе из Калужской области. Наш регион представит Евгений Котехов.
Конкурс организует Минтруда России при поддержке властей, профсоюзов и объединений работодателей, а оператором выступает ВНИИ труда. Площадки конкурса будут работать вместе с форумом сельской молодёжи. Для всех участников и гостей подготовили деловую и культурную программу, мастер-классы и профориентационные мероприятия.
Победителей наградят денежными премиями. Торжественная церемония состоится в декабре в Москве.
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