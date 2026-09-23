Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге выберут лучшего в стране специалиста по эксплуатации беспилотников
Общество

В Калуге выберут лучшего в стране специалиста по эксплуатации беспилотников

Дмитрий Ивьев
23.09, 07:38
0 865
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

23 сентября в Калуге стартует финал Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» — он проходит в рамках нацпроекта «Кадры». За звание лучшего поборются специалисты по работе с беспилотниками.

В финал попали победители региональных этапов из 12 субъектов РФ — в том числе из Калужской области. Наш регион представит Евгений Котехов.

Конкурс организует Минтруда России при поддержке властей, профсоюзов и объединений работодателей, а оператором выступает ВНИИ труда. Площадки конкурса будут работать вместе с форумом сельской молодёжи. Для всех участников и гостей подготовили деловую и культурную программу, мастер-классы и профориентационные мероприятия.

Победителей наградят денежными премиями. Торжественная церемония состоится в декабре в Москве.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNhQUsraytRVVFnTEREVTdoQ2ZSQUE9PSIsInZhbHVlIjoiN0ZqTU4zd0JLOXR6SlZIZDBBdHBmYTRyeGtuYzBBb2V1NWl0dVE4SHFKeGNaNWJmNHY1cUF5eWxycE01OVhtUVZjOEpGZFRQVVF3eklaMUZxRUwxTzQ2YzJCMi92bHc0d1d0Qi9ZQjNYblViMXJOczFQeEpKWnYzS0RjMlBUVXUwS0VGWld5cmJCNEt6eWxJMld3RlpUV2l0SVVkMm1SbDNoUi9Ha1Z1cFVTdS9nT2pzU3AyUVFGTzJ0WnpJRjVvZXFVZDdZSXR3bDJhS0pTOTcxR1BXdDRLMXduc0VOZmYxS05FNHpwRVlZbUlEbVhlSkZTL1lPdjBGQ0gycWo5Q3JoTE5qTmVRdmZpd3llWmY5WVJxOTFxQkF2RnNZS1ZRTUFVOElzbTVmMEdXMnRHQ2ZQMmxiQTM3aHhxUUlvOFROeHhSN01Ga1lnUDdqRENGbWtyamh2MXArSTk2R2xZVlRldVpGcVpMb0pNVWNCS0pROHptdHBIejVFeVhDci81M3ZObVBtY3UyY0FDTUovcFR0QWFOaDFEUzZka1NXVlJkUnJ5dFhqQ09uY2ZYM2orcjVJU2JuMGI3aTc2TDcrOCIsIm1hYyI6IjJiMTRkNmM0ZGI5MTdjYWM0ZWExNmJiM2E2MTJhMzc1NTJhNTg1NmM0YjNiZjQwMWNlM2E4MTc2OWI0ZDdhMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxmL0VWQVNzd3FBeWJady9uWTZTOWc9PSIsInZhbHVlIjoiSEtzdDVxM2Y1NXRtc0NyaXpOR1lNZ3IzckUxSTZJRmQ5L3llUStpUTUrNjdWYytuTk5xMW9qWkJmeXlRcUlKMkYzQzRYRkdDVmFBcVNBSUdZMDdkUUZZWStidzhSME9ZVUxtQ2JJWHJ1OHRkNDh2U3JQb1J4UjRrOSs1Uzl6UUxOb3k1RmROWVFrL2t1aE90bnlKUTV5SmRWU1Fjd2EvTWJGeGQ4RWhkaHZ5Um94VW5hMkwyM3oyWVdFTVpURDBiRExscENCZTZ0YXJwaTFhOHVXTXNTbGZGY1BqVE1OeWNxeEpFak54Y3BiNlZjcVlxWUVmYjhyaVQ4VUlTakpOZkNreGlRUFhBNWZMUHdCNjhtYW5Ib3dpaXNLQjZKYzkzbDl5UWFOdis0WGJKbDFscHdiM3VybGZZVmErK1RtcnBoaFFUMy95eUJSV0dsTzk0Q0REampoeXljNW0vb2taakIrQXVxV2cvRE5XamtsQlA5bmFWZmVvRmRldS9jazhRc29yZDIyazgrQmNxLzJ4Mml6MWpuTnJOdjJZMzhWM1puY1FmbVVvem9BNHBNUUNnb3NwaWxYR3pjS3lpQUhOaWI4anhMRWd1dGpGeGRhY2RwSXFDUCt1WHBlMktxUTYwWFJ6Y3NaNnVMakZCU08wM29oMktWZVRHc0NIaVdqdUxOSDIrdXc3c3J2eFA2eGEybERSVjdUN01BcVhjU2RSWC9FdDhNQVNlNlVha3dDRUJlWnpGa1p0eUdNZUhYMUp5YWVVc0RzSytNeDhweTRHaStRQlFDMnRKUjl6aTBzN3ZhendyR2RsWVNZbmVlb2U2cUxIZ25MbmNFUDlsWG1veSIsIm1hYyI6IjZhNWMwNmRhY2RkOTI0NDRhNTNiYzhjNWJhOGFlZTI2ZTI5OGVkMjIxY2VjYmU5NWMyNmRkMmE2YWNkYTE0ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+