В Калуге выберут лучшего в стране специалиста по эксплуатации беспилотников

23 сентября в Калуге стартует финал Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» — он проходит в рамках нацпроекта «Кадры». За звание лучшего поборются специалисты по работе с беспилотниками.

В финал попали победители региональных этапов из 12 субъектов РФ — в том числе из Калужской области. Наш регион представит Евгений Котехов.

Конкурс организует Минтруда России при поддержке властей, профсоюзов и объединений работодателей, а оператором выступает ВНИИ труда. Площадки конкурса будут работать вместе с форумом сельской молодёжи. Для всех участников и гостей подготовили деловую и культурную программу, мастер-классы и профориентационные мероприятия.

Победителей наградят денежными премиями. Торжественная церемония состоится в декабре в Москве.