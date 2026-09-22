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«Новые люди» получили 10,91 % в Калужской области и прошли в Госдуму

22.09, 18:37
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В Калужской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы. Партия «Новые люди» получила 42 739 голосов — её поддержали 10,91 % избирателей. В регионе партия заняла третье место, опередив ЛДПР и «Справедливую Россию». При этом в дистанционном голосовании «Новые люди» и вовсе стали вторыми, обойдя коммунистов и получив 11 117 голосов.

В Калужском одномандатном избирательном округе № 101 кандидат от «Новых людей» Анастасия Бурляй получила 41 834 голоса (10,83 %), также заняв третье место. Выборы в округе выиграл Геннадий Скляр от «Единой России» с 38,95 %. Вторым стал Николай Яшкин от КПРФ — 18,93 %.

«Мы видим, что уровень поддержки „Новых людей“ постоянно растёт. Значит, мы на верном пути, наши идеи откликаются у жителей Калужской области. Большое спасибо всей нашей команде, сторонникам и наблюдателям на выборах. И отдельная благодарность каждому, кто пришёл на выборы и поддержал партию „Новые люди“ и меня лично. Выборы завершились, но наша работа продолжается!» — отметила руководитель Калужского регионального отделения партии и депутат Законодательного собрания Калужской области Анастасия Бурляй.

Всего по России «Новых людей» поддержали 5 миллионов человек. В итоге партия набрала около 8% голосов. Состав фракции в Госдуме определится в ближайшем будущем.

«Это была самая большая кампания „Новых людей“ за всю историю партии. Спасибо всем, кто отдал за нас свой голос. На прошлых выборах за нас проголосовали 3 миллиона россиян. Сейчас — 5 миллионов. Это достойный результат для партии, которой всего 6 лет. И большая часть нашего результата — это голоса молодых людей, которые хотят видеть Россию современной, свободной и развитой страной. Оказалось, если есть за кого голосовать, — они приходят», — подвёл итоги выборов лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. За годы работы партия запустила ряд федеральных образовательных, предпринимательских и экологических программ, продвинула инициативы в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета. Всего от «Новых людей» избрано более тысячи депутатов на разных уровнях — от муниципального до федерального.

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