Банки и маркетплейсы начали объединять сети дистанционного обслуживания
Клиентам WB Банка — платёжного сервиса Wildberries — стали доступны расширенные лимиты на бесплатное снятие наличных и возможность вносить средства без ограничений через банкоматы ВТБ. Условия начали действовать с 22 сентября 2026 года.
Партнёрства между банками и финтех-сервисами при маркетплейсах расширяют клиентам доступ к банковской инфраструктуре без необходимости создавать собственную сеть устройств.
Заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков назвал это отражением общего рыночного тренда: банки всё активнее предлагают повышенные условия в партнёрских категориях — ритейле, путешествиях, сервисах повседневного спроса, — чтобы удерживать и привлекать клиентов.
«Партнёрство с банком позволило клиентам WB Банка получить бесплатное обслуживание в его банкоматной сети», — отметил председатель правления WB Банка Святослав Емельянов.
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