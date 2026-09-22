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Общество

В Думиничском округе мужчину наказали за долг по алиментам

Дмитрий Ивьев
22.09, 11:09
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Житель посёлка Думиничи не платил алименты на двоих дочерей и сына. В итоге к концу лета долг перевалил за 200 тысяч рублей, рассказали 22 сентября в УФССП.

Судебные приставы пытались повлиять на мужчину разными мерами, но погасить задолженность он не спешил. В результате его привлекли к административной ответственности и назначили 30 часов обязательных работ.

Если мужчина и дальше не будет выплачивать алименты, ему может грозить уже уголовная ответственность — вплоть до года лишения свободы.

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