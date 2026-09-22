В Калуге отмечают 85-летие Союза женщин России

Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» – правопреемник Комитета советских женщин. Он был создан 7 сентября 1941 года как Антифашистский комитет. Его первым председателем стала Герой Советского Союза Валентина Степановна Гризодубова. В тот же день состоялся Антифашистский митинг советских женщин, на котором было принято обращение «К женщинам всего мира» с призывом создать единый фронт против фашистских агрессоров. Сейчас в задачи Союза женщин России входит проведение патриотических акций, пропаганда семейных ценностей, воспитание физически и нравственно здоровых детей и борьба за права женщин. Калужское региональное отделение Союза женщин России основано в 2019 году.

Торжества прошли в областном концертном зале имени Танеева, членов Союза поздравили руководители города и области, депутаты Заксобрания и представители общественных организаций.

«Все вы по-настоящему многогранны, реализуете проекты в самых различных сферах: производстве, педагогике, медицине, бизнесе и творчестве, активно участвуете в волонтёрской деятельности. При этом остаётесь заботливыми и любящими жёнами, матерями, бабушками и сёстрами. Благодарю вас за плодотворный труд, активную позицию и неравнодушное отношение! Желаю успехов, благополучия, реализации всех добрых планов и начинаний! Скорейшей победы нашей Родине!», – обратился к собравшимся председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.

Представителям волонтёрских организаций, оказывающим помощь участникам специальной военной операции, были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.