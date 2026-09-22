Строим будущее: как устроена карьера в ГК «Новый город»

«Мы не закрываем вакансии — мы ищем единомышленников».

С этой фразы для новичка начинается карьера в группе компаний «Новый город», одного из самых заметных игроков на рынке недвижимости Калужской области. Сегодня местная стройка — это уже не только арматура и краны. Это стык классических технологий и сложных цифровых решений, где работают BIM­координаторы, инженеры нового поколения и внедряются ИИ­инструменты. Здесь ставят задачи сложнее, чем «копать по уставу»: нужно думать, проектировать и создавать продукт, который даже через десять лет будет востребован.

Адаптация 2.0

С официальным оформлением по ТК РФ и стабильной зарплатой все понятно — люди получают это по умолчанию. Важнее другое: как именно здесь относятся к сотрудникам.

Первое впечатление о компании формируется при трудоустройстве, и в «Новом городе» этот процесс вывели из серой зоны формальностей. Адаптация здесь работает сразу на двух уровнях — цифровом и тактильном.

• Чат­бот «Сашуля». Разработан силами внутренней IT­команды специально для сотрудников. Он снимает тревожность первых недель и разгружает HR­отдел от рутины. В базе бота собраны ответы на часто задаваемые вопросы новичков: от «Где взять образец заявления?» и «Как оформить отпуск?» до «К кому идти за канцелярией?» Нужный ответ приходит за секунды прямо в мессенджер.

• Велком­пак. Набор новичка, который ждет сотрудника на рабочем столе в первый день. Качественный ежедневник, брендированная кружка, стикерпак, фирменный шопер и другие необходимые мелочи. Это простой способ сказать новому человеку: тебя ждали, тебе рады.

• Велком­бук. Вместо скучной стопки приказов — стильный буклет, который приятно держать в руках. Внутри — честные правила игры (корпоративный кодекс, правила внутреннего распорядка), ценности и миссия компании, а главное — понятным языком расписанные преимущества работы именно здесь.

В бытовом плане тоже есть свои «плюшки» — в офисах выделены зоны отдыха и приема пищи с бесплатными чаем и кофе. Где позволяет специфика работы, предусмотрено гибкое начало дня или гибридный график.

От студента до профи

Молодых кадров в стройке не хватает, и в «Новом городе» это понимают. Студентов берут на практику не для массовки, а на реальные задачи. Присматриваются, учат, а толковых ребят зовут в штат еще до получения диплома.

За каждым новичком закрепляется куратор. Это не номинальная должность ради отчета, а конкретный старший коллега, который вводит в курс дела, знакомит с командой и помогает не утонуть в задачах на испытательном сроке. Цель наставника прагматична: сделать так, чтобы подопечный освоился и начал приносить пользу максимально быстро. Финалом адаптации становится внутреннее тестирование — не бюрократия, а честная проверка того, готов ли человек к самостоятельной работе.

Карьерный навигатор: маршруты «Босс» и «Профи»

Здесь нет потолка для амбиций. Карьерный лифт работает в обе стороны. Вырос из рядового специалиста, проявил инициативу, научился управлять людьми? Пожалуйста, место руководителя проекта или направления открыто. Те, кто видел стройку изнутри, знают ее нюансы лучше любых приглашенных менеджеров. При этом можно развиваться и горизонтально: осваивать смежные навыки, менять профиль, становиться узким экспертом.

Обучение проходит не ради корочки. Ездят на конференции, форумы, но с обязательным условием: вернулся — расскажи коллегам, что нового увидел. Так информация не оседает в голове одного человека, а работает на всю компанию и хранятся в базе знаний.

Квартиры, бонусы и честный результат

Ценности «Нового города» просты: Человек, Качество, Культура. За этими словами стоит понятная философия: построить дом так, чтобы вечером, проезжая мимо, искренне гордиться светом в его окнах.

Бонусы здесь вполне осязаемые. Главный козырь компании — квартиры в собственных жилых комплексах. Чем дольше вы работаете, тем ниже цена. Для многих специалистов это самый короткий и реальный путь к собственному жилью. Сюда же добавляются скидки от партнеров, подарки сотрудникам и их детям на праздники, а также приятные поздравления со значимыми событиями.

Жизнь команды давно вышла за рамки чертежей и планерок. В «Новом городе» сотрудники играют в интеллектуальные квизы, участвуют в марафонах, отдыхают на корпоративах и трогательно поздравляют лучших из лучших в День строителя. Важным пунктом идет социалка: помощь приютам, экоакции, светоотражатели для школьников.

Стоит ли пробовать?

В «Новом городе» говорят прямо: красивые слова на сайте может написать кто угодно. А вот ощущение, когда вместо пустого поля вырос микрорайон, который ты строил, — это настоящее. Если хочется оставить после себя не строчку в резюме, а реальный след в городе, — вам сюда.