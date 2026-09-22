«МАКО ФУРНИТУРА»: завод, где остаются на годы

ООО «МАКО ФУРНИТУРА» — победитель премии «Работодатель года — 2026» в номинации «Работодатель года в производственной сфере». Калужское предприятие, ведущий российский производитель оконной фурнитуры, известно не только продукцией, но и коллективом, который складывался два десятилетия.

Завод в индустриальном парке «Калуга­Юг» работает с 2010 года. Сегодня на площади 9000 кв. м трудится около 200 человек, и значительную часть коллектива составляют женщины, занятые на полуавтоматической сборке. Многие пришли сюда еще в самом начале и остались на десять, четырнадцать, пятнадцать лет — ​так долго остаются только там, где хорошо.

Точность начинается с комфорта

Оконная фурнитура — ​продукт, где важны сотые доли миллиметра. Такая работа требует условий, в которых человек может сосредоточиться.

В цехах круглый год поддерживается комфортная температура, выстроено специальное освещение, на рабочих местах установлены вентиляторы и кулеры с питьевой водой. Сборочные посты оборудованы удобными высокими стульями — ​при желании операцию можно выполнять и стоя. Каждый сотрудник обеспечен фирменной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а первый рабочий день начинается с инструктажа по технике безопасности.

Предприятие работает в три смены. График предусматривает обеденный перерыв и два перерыва по пятнадцать минут: выдохнуть, пообщаться с коллегами, выпить чая с булочкой. Первая смена заканчивается в 14:30 — ​и впереди день, который принадлежит тебе.

Стабильность без оговорок

Официальное трудоустройство, полное соблюдение трудового законодательства, заработная плата строго в срок — ​на «МАКО ФУРНИТУРА» это не преимущество, а норма. А еще сотрудникам предоставляются полисы добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастного случая.

Забота, которую видно каждый день

На заводе работает собственная столовая. Горячие обеды и полдники предоставляются сотрудникам производства бесплатно — ​это часть корпоративного стандарта, а не разовая акция. Зал светлый, за окнами деревья, повара улыбаются и желают приятного аппетита.

Внимание к семье и коллективу

К Новому году подарки получают все сотрудники предприятия, а их дети — ​билеты на праздничные утренники. Периодически для коллектива организуются экскурсионные поездки. Сотрудников с большим стажем отмечают премиями и почетными дипломами.

Именно эти люди обеспечивают качество, за которое фурнитуру МАКО выбирают по всей России и за ее пределами.

Надежность движения

Завершив локализацию производства, компания развивается под собственным российским брендом ​«МАКО» с обновленным фирменным стилем и слоганом «НАДЕЖНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ». Принципы работы с людьми при этом остались прежними, и звание «Работодатель года – 2026» — ​тому подтверждение.

ООО «МАКО ФУРНИТУРА»

248033, Калуга, Тульское шоссе, 10

Телефон: +7 (4842) 715-100

vk.com/macorus