«МАКО ФУРНИТУРА»: завод, где остаются на годы
ООО «МАКО ФУРНИТУРА» — победитель премии «Работодатель года — 2026» в номинации «Работодатель года в производственной сфере». Калужское предприятие, ведущий российский производитель оконной фурнитуры, известно не только продукцией, но и коллективом, который складывался два десятилетия.
Завод в индустриальном парке «КалугаЮг» работает с 2010 года. Сегодня на площади 9000 кв. м трудится около 200 человек, и значительную часть коллектива составляют женщины, занятые на полуавтоматической сборке. Многие пришли сюда еще в самом начале и остались на десять, четырнадцать, пятнадцать лет — так долго остаются только там, где хорошо.
Точность начинается с комфорта
Оконная фурнитура — продукт, где важны сотые доли миллиметра. Такая работа требует условий, в которых человек может сосредоточиться.
В цехах круглый год поддерживается комфортная температура, выстроено специальное освещение, на рабочих местах установлены вентиляторы и кулеры с питьевой водой. Сборочные посты оборудованы удобными высокими стульями — при желании операцию можно выполнять и стоя. Каждый сотрудник обеспечен фирменной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а первый рабочий день начинается с инструктажа по технике безопасности.
Предприятие работает в три смены. График предусматривает обеденный перерыв и два перерыва по пятнадцать минут: выдохнуть, пообщаться с коллегами, выпить чая с булочкой. Первая смена заканчивается в 14:30 — и впереди день, который принадлежит тебе.
Стабильность без оговорок
Официальное трудоустройство, полное соблюдение трудового законодательства, заработная плата строго в срок — на «МАКО ФУРНИТУРА» это не преимущество, а норма. А еще сотрудникам предоставляются полисы добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастного случая.
Забота, которую видно каждый день
На заводе работает собственная столовая. Горячие обеды и полдники предоставляются сотрудникам производства бесплатно — это часть корпоративного стандарта, а не разовая акция. Зал светлый, за окнами деревья, повара улыбаются и желают приятного аппетита.
Внимание к семье и коллективу
К Новому году подарки получают все сотрудники предприятия, а их дети — билеты на праздничные утренники. Периодически для коллектива организуются экскурсионные поездки. Сотрудников с большим стажем отмечают премиями и почетными дипломами.
Именно эти люди обеспечивают качество, за которое фурнитуру МАКО выбирают по всей России и за ее пределами.
Надежность движения
Завершив локализацию производства, компания развивается под собственным российским брендом «МАКО» с обновленным фирменным стилем и слоганом «НАДЕЖНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ». Принципы работы с людьми при этом остались прежними, и звание «Работодатель года – 2026» — тому подтверждение.
ООО «МАКО ФУРНИТУРА»
248033, Калуга, Тульское шоссе, 10
Телефон: +7 (4842) 715-100
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