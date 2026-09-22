Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Хлебное место: сюда приходят за стабильностью
Новость дня Общество

Хлебное место: сюда приходят за стабильностью

22.09, 12:04
0 565
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О чем молчат вакансии, но знают сотрудники.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, что такое идеальная работа. Не та, которую демонстрируют гламурные блогеры в соцсетях, а настоящая, ежедневная, когда утром не надо уговаривать себя вставать, когда коллеги почти родные, когда понимаешь: ты делаешь то, без чего люди не могут обойтись. На Калужском хлебокомбинате именно такая работа — ​настоящая. И она точно нужна людям.

Кажется, что может быть проще — ​печь хлеб? Но для тех, кто здесь работает, это целая жизнь. Место, куда приходят и остаются на годы, приводят детей и внуков, а новички чувствуют поддержку. И дело не только в зарплате или удобном графике, а в том, что здесь умеют слышать человека, уважать его и ценить. 

Здесь надежно

Главное, что отмечают те, кто работает на предприятии, — ​стабильность. В эпоху кризисов, сокращений и неопределенности хлебокомбинат стоит как скала. Он пережил вой­ну, лихие девяностые, экономические бури нулевых и в наше неспокойное время продолжает кормить город хлебом, причем качественным и вкусным. Это дает сотрудникам то самое чувство уверенности, которое сегодня в дефиците. Белая зарплата начисляется вовремя, премии к праздникам, строгое соблюдение всех социальных гарантий: ​больничные, отпуска, пенсионные отчисления.

Но было бы несправедливо сводить все к деньгам. Здесь сложилась особая атмосфера, которую не прописать в трудовом договоре. Отношения в коллективе теплые и доброжелательные. Так говорят и те, кто работает здесь десятки лет, и те, кто пришел совсем недавно. Новичок никогда не останется один на один с трудностями: его встречают, поддерживают, обучают всему, что умеют. Даже если человек пришел без опыта, ему помогают стать профессионалом. На предприятии есть все условия для роста: курсы повышения квалификации, обучение, развитие изнутри, когда работодатель растит своих специалистов, вкладывая в них силы и ресурсы.

Особенно ценно здесь отношение к ветеранам и пенсионерам. О них не забывают. В профессиональные праздники передают подарки, премии — ​как знак благодарности. Это дорогого стоит и говорит о том, что человек важен не только пока работает. 

Есть время для семьи

Забота о сотрудниках чувствуется и в условия труда на хлебокомбинате: чистые, хорошо оборудованные цеха, современная техника, системы автоматизации, которые облегчают рутинные процессы и делают работу точнее и быстрее. Сотрудники получают чистую спецодежду, которую стирают прямо на предприятии, — ​и это, казалось бы, простая деталь, но она экономит силы и время, оставляя больше ресурса для семьи и личной жизни. А сменный график, который позволяет распределить время так, чтобы оставалось место для домашних дел, хобби, прогулок и встреч с близкими,  — это вообще редкая ценность в современном ритме. 

Опора для калужан

Есть на хлебокомбинате и профсоюзные традиции. Подарки к праздникам, сладкие наборы для детей на Новый год, совместные поездки, экскурсии, походы в театр — ​все это сплачивает коллектив, создает общие воспоминания, превращает коллег в друзей. Настоящие теплые и интересные встречи!

И, наверное, самый важный секрет этого предприятия — в том, что каждый сотрудник здесь чувствует себя нужным. Он видит результат своего труда: горячий хлеб, к которому мы привыкли с детства, благодарные покупатели, вкусная выпечка, ­современные новинки. Это дает ощущение сопричастности к чему-то большему — ​к традиции, к городу, к истории. Человек гордится тем, что он делает.

Не случайно Калужский хлебокомбинат уже не первый раз калужане называют «Работодателем года». Это признание не просто профессиональное, а народное. Именно поэтому утром, когда вы отламываете кусочек свежего хлеба, он кажется таким теплым и родным.

Реклама. ЗАО «Хлебокомбинат». ИНН 4029016184. erid: 2VfnxyA5JKW
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
работодатель года
eyJpdiI6IncwT0JOVmtZWkk3QzlFd0ZPa0NqYXc9PSIsInZhbHVlIjoidDdTS01ZcStQOG90RE1VVWRvazRzRzBrNENjUUhnQWlLbldwZ0ovaDlUeVVCMFFVcmllOHRTZE1hd0tJcjJhSjdOUHNsc3dCYkpKSysyR3lCZzBWYzZuUzZQQ01BR09IYXRaUGJrYVpLZmlWT05MMXRUaG8yQ2NHbTBPeXZTL1hZcEI1TFFJRU54SkxBSDJrblRpOGQzQXlVK0M4TXZVT2VRY0tHQnhnODZ0a2U4SWdVZ3NJd3RuMmgzN2M1c1d6U3gvQ3ZtY1hkUWVRNVM1d3JEVUxyN1N3V0FLRGJTVWErYjl2OWV4WGF4a0Z3eE9ldWJoTXlUbUtUakFBbHhIa0RzMVNuVGU1NlBnSGlNeFMwVS9WREU2M2NDVDNEcEw3UkdXMTdXeTl5OUV0USttS2s1N1UrS0E4MjlVMEF5SnMzK2paSldYenlxQjFDcGFseWtTVjgrOWN2ditYRXB5cHQ3NStuQUl6aXhHd3d1SldyVU9RUVB5SFQwYXQyMnpmSlBhL2dEZDRGKzh1elZtb2hQcTd3V09xQ3crQWZicDJDNHVoUkozZ3g1d2tab25sL1RIYWpaMEcyUndrZDEvdCIsIm1hYyI6ImY0M2NlZjk3MDUzOWEwOWQwZGZkNjYyYzgxN2Q1Yjc0OTU0YzQ2M2EwNThjYzFmZDJjNjUxMDVhNzEwNThiNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJkMzVRbEhkMFcrWE5uc1d0bjhxOVE9PSIsInZhbHVlIjoidDVDWWNvSm5rWUIzd3dsTHEzUDZUMlZPalVpclloWFRlWXRvRW5rNmU4akY4VTh2enp1ZVVWZTFuRU9ZNEFtSTlrUlVZWHdMb3dxY1F5VC8vczZWcUJRZE5yZUlaZWQvaWlyaWhqQXl2bTMyM1A3aThBWU04UE10RXhXQmFxVnY4NzJhekdmZHpZaFZyVGZDRUNkL04rbjF3cDVJK3JXY3hMUk92eHFTdWczM1NlNXFnTFFtb0tYaGZubkx6T2d0TGdOdzJpNmVialJyV0FqaC9hZElGb3VQVE00NTUxeUc4UUxnY1Q5RVQzekRVR3E3K2llRnVTcFY1Z3NmMXhMRm9iUCtNRTVKNmRCcHMrWEJXcWduUWRjMGROUS9HeHo5OTNJRUErYU1yRHl2akRVUlNDUGwvTUJZMXBNVmxlZVdhditxVzgxMVRrUUloM0N3THNWWmNkZ1BCM096VFZZak9hODJ6T2tlZWppNzRrdlBRM2FRUFcrZXpvbitzS3diUWl2UkZySkM5UGUvTTRkSlRZaG44WkJucG9XYkpaRzhzdTFJSEw1cjhDdGZvVjhSM2poUStqRGs1SnUzbGtTSkRBSytZM3JCUldMZmhxb3lWZlRnaVdTTVRWWDVOQ0QzUENTUFVkUGNEZ3N4NDhjYUpPK1pkcVhTTnJuY1JhZmhMVWZFMllualFrUHVrc1NQb0FZOXRPZmRkc0RqRlBqdWFhR0RaUXNSbm9QNkJuWTdNT2hFQUxaaGhmQzBoYm5EdHd1SllpMHFUa2hNSnY0RSt4RDI5V0Z6UHd2T0JXR2dzczRZTTBUb3V5YVVkUytxVDhyV1A2YzF2ZStkclc3cCIsIm1hYyI6ImM4MWNkYTUxYjFhNGNkZmRkYTA3NzM3NTFkOWE2MWNlYmYzOGFmZmUxNzdmYThlNmI4ZTBmMjM3NTRkMjU4YjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+