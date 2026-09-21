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Новость дня Общество

В Калужской областной больнице прооперировали пациентку с редкой анатомией сустава

Владимир Андреев
21.09, 18:40
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Специалисты Калужской областной клинической больницы помогли женщине с нетипичным строением сустава улучшить качество жизни. Об этом сообщила в понедельник, 21 сентября, министр здравоохранения региона Анна Чернова.

Пациентка много лет страдала от болей, однако различные диагнозы и назначения не давали стойкого эффекта. Выяснилось, что причина недомоганий — диспластический коксартроз и необычная анатомия сустава: он оказался меньше самого маленького типового размера. Для травматологов такая ситуация редка, и любая неточность в ней недопустима.

Чтобы операция прошла с максимальной точностью, врачи провели серьёзную подготовку: выполнили расчёты, моделирование, применили индивидуальные шаблоны протеза. Каждый шаг требовалось просчитать до миллиметра.

Вмешательство осуществили ведущие хирурги-травматологи больницы Сергей Малыхин и Антон Сахаров. Они работают вместе более 20 лет, и эта слаженность не менее важна, чем личное мастерство: именно командная работа помогает контролировать все детали в сложных операциях. В ходе вмешательства также потребовалась особо точная костная пластика.

Сейчас Евгения благодарна врачам за то, что они взялись за её непростой случай. Впереди у неё — восстановление.

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