Владислав Шапша поздравил Михаила Ковальчука с 80-летием

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, который отмечает 80-летний юбилей.

Глава региона подчеркнул, что Михаил Валентинович посвятил свою жизнь служению Отечеству и науке.

Калужская область тесно взаимодействует с «Курчатовским институтом». Стороны реализуют значимые совместные проекты в сфере ядерных технологий, а также участвуют в новом нацпроекте «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Отдельное направление партнёрства — образование. В школах региона работают 12 «курчатовских классов», где ребята погружаются в мир науки и технологий. Кроме того, область заручилась поддержкой авторитетного научного центра в проекте создания Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех».

- С большим уважением благодарю Михаила Валентиновича за партнёрство, поддержку наших инициатив. Крепкого здоровья, семейного благополучия, новых побед и достижений на благо Отечества, — пожелал юбиляру губернатор Владислав Шапша.