Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша поздравил Михаила Ковальчука с 80-летием
Новость дня Общество

Владислав Шапша поздравил Михаила Ковальчука с 80-летием

Владимир Андреев
21.09, 17:45
0 414
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, который отмечает 80-летний юбилей.

Глава региона подчеркнул, что Михаил Валентинович посвятил свою жизнь служению Отечеству и науке.

Калужская область тесно взаимодействует с «Курчатовским институтом». Стороны реализуют значимые совместные проекты в сфере ядерных технологий, а также участвуют в новом нацпроекте «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Отдельное направление партнёрства — образование. В школах региона работают 12 «курчатовских классов», где ребята погружаются в мир науки и технологий. Кроме того, область заручилась поддержкой авторитетного научного центра в проекте создания Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех».

- С большим уважением благодарю Михаила Валентиновича за партнёрство, поддержку наших инициатив. Крепкого здоровья, семейного благополучия, новых побед и достижений на благо Отечества, — пожелал юбиляру губернатор Владислав Шапша.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imw3MEFmSWNIS2JXUSt2dW83dWJETHc9PSIsInZhbHVlIjoiNDM3bFpBN2ZTMUhWRmNORW5BVTlBTE9ENXN5Qnd0MVExT20yVGl2eXNmQnlPZE1heHJ5VHdacFRYWDFjby90NGhrOWpvcTNxQU1rbE9vQzZvcXJlQkRXM012aXM4VlNaMkIyRERBaXRwbGJwQ3RIS0MzTDBITXRuZ01tVmdiTjZJVUtNUE5uM3YzYVdLS09wMm1zNjhNV2k0aC8zNnY2bzg5MTQyZ1huMmNjRkFGVld4U1laK0dpeXlHanB1YmY1L1BmV25XNUVUZXgzR010MkVOdEZSeVRJZXN0RFBDM2VrQ2V1blJxZXZhUTRtYVYwRDN3dzlxa0tYU2VLem5PVW5DZ3pEaEZ6THdxeEpvd29aU0w1NXpibGFuVmk2eENTTFVIdjh5TUF0MGQyZkJTdjFTN0FVQXVSQ0kzQkloTzlRK0VRdWI3dDJXTk1NWUU2dGErdXJCekFZYjUzNURRano1SWZUd2NMU0VYMHcxRlFJUXp6RTZ1cFh5ekFzZnJ0dmlKVGMxclN0VEgrbCtWclJtSkI3SzI5clo2MlgydERXWXRPM2FaZ2ppOWtYUS9ReWZDcFA1MTlMZ20vVEVEayIsIm1hYyI6IjRmZjRiZDcwNGYwMDlmYmU0ZWRkZWMzMTJiYjkxYmI3ODk1Y2Q0ZmJhNjQ0ZjlhMzRmZmU3NGJmZGViOGFhNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9Bdys4ZVpVbmNTR2daZlZ1Tktsb3c9PSIsInZhbHVlIjoiNmIvbE44VVQ1TllzMXJ4UlE4RUxwTEtadlpmeTJiakJWSGxnTTZ4Rm84RDRUNThFK2NmTFNiNU5NTTlYajYwYW5EMEV6WUxjNDRUcmtnektpQVRIMGRjcmVvakQ2MDcxSVgwZzBtRGlsREVwcTRFRVhaUG96QjhmZGd1V1A1TWFIemxhY2NOZnRJNXpHb1dTU21oMmVyVE4xbHd3U1k4NWFVNy9yekZNZnQrWWZ0WGFxbEcyaHRIc2srNERXZFg5NWdTUDZBeVVNUE5KS3RIaWdUT0huRGl5bXFOOSsrSHk2MU1ZMjF6bERxeWIzYnIzSWJuUTVDKzZKVFN5Q0NvekZMVnJTanZYdFdZNnhaMHZ1SXRIanRnb2ttTjZ2Z3hDT25nRFpaRjErOVYwSnlrMW52TmQwNmwvSVhZdDF3empMdVB2V0Z5YU9EWjJFaVZNalNYM3o3T1EzeTVUaXpxdjVEcCtSMVhEQ2IrVURsN3l2WXRMK3pWMEozZWNzOHdxMDVNaU83R0lFdGpKT00yR3E3cUJKaUZ6elZHZldNWlhoKzNMQlVDUjJtYkhZQUYyQ0RSVkpzNWxpNE15ZDU2YUtKRzFkaWFwSlk4OTZGaXZlYTB3OTF2ZHY4bjZIZ013UDNFREpiakdqVm1FeXVFRVZBSVY5enB0Q08xamdDRy8ycWNHVFpkVlRmUld2Mk9vbXJ1WnN0MUxIK0lZUmlUQnVKRDJPMEZTT1hSYzRVNS9NSW5raWpqaEVHL0hZUkZrZEk4ZHNmT1NPSUhnTllTY0RGaXM2dlVKR1l0dllBQXBueU8rVW5LaXRTcnZqekUzWitqV2g4V0pyMGtoLzdTWSIsIm1hYyI6IjI1YTYyNTc3MTk5YTgxM2RjNTI2YWIxZGVlNWFkYzY4M2Y4NWJjN2E5MTY1NjEyZTRkNjkwYWM3N2YzNDQ1YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+