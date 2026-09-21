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Калужские гинекологи успешно выполнили сложнейшую лапароскопическую операцию

Владимир Андреев
21.09, 17:33
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В Калуге медики больницы скорой медицинской помощи провели вмешательство федерального уровня и спасли 60-летнюю женщину, сообщили в понедельник, 21 сентября, в администрации губернатора.

Пациентка обратилась с жалобами на дискомфорт и боли в нижней части живота. Обследования в калужских и московских клиниках выявили крупную миому матки.

Консервативная терапия не давала результата, а в ряде других медицинских центров женщине отказывали в операции из-за высокой сложности случая.

Гинекологи БСМП взяли ответственность на себя: провели тщательную предоперационную подготовку и успешно выполнили лапароскопическое вмешательство.

Послеоперационный период прошел без осложнений, и уже на пятые сутки пациентку выписали домой.

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