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В Калуге завершили расследование тяжёлой травмы на заводе

Сергей ПЕТРОВ
21.09, 17:07
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Фото: Гострудинспекция в Калужской и Тульской областях.
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Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, который произошёл в июле этого года. Пострадала работница КЗАЭ. Об этом сообщили в региональном ведомстве 21 сентября.

Во время работы рука женщины попала под плиту штампа пресса. Она получила тяжёлую открытую травму кисти.

Расследование выявило причины случившегося. Работницу допустили к прессу без обучения и проверки знаний по охране труда. Она также нарушила инструкцию при работе на оборудовании.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

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