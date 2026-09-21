В Калуге завершили расследование тяжёлой травмы на заводе

Фото: Гострудинспекция в Калужской и Тульской областях.

Фото: Гострудинспекция в Калужской и Тульской областях.

Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, который произошёл в июле этого года. Пострадала работница КЗАЭ. Об этом сообщили в региональном ведомстве 21 сентября.

Во время работы рука женщины попала под плиту штампа пресса. Она получила тяжёлую открытую травму кисти.

Расследование выявило причины случившегося. Работницу допустили к прессу без обучения и проверки знаний по охране труда. Она также нарушила инструкцию при работе на оборудовании.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.