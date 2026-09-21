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Общество

В Калужской области приставы взыскали 1,2 миллиона рублей налогов с бизнес-леди

В Дзержинское отделение судебных приставов поступил акт налоговой службы.
Сергей ПЕТРОВ
21.09, 16:39
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Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
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С местной жительницы требовалось взыскать задолженность по налогам – более 1,2 миллиона рублей. Женщина занимается розничной торговлей. Об этом 21 сентября сообщили в региональном УФССП.

В срок, отведённый для добровольной оплаты, долг погашен не был. Тогда приставы перешли к принудительным мерам. На предпринимательницу наложили исполнительский сбор – 150 тысяч рублей.

Кроме того, приставы арестовали жилое помещение должницы в селе Льва Толстого. Арест стал серьёзным стимулом. Женщина быстро нашла деньги и полностью выплатила 1,2 миллиона рублей налогов.

Также ей пришлось заплатить исполнительский сбор. После этого арест с недвижимости сняли. Исполнительное производство закрыли – долг погашен в полном объёме.

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