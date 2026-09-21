Что мешает ребенку вернуться в учебный ритм после каникул

И как это связано с искусственным интеллектом.

Представьте картину: сентябрь, урок русского. Учитель просит написать сочинение про летние каникулы. Примерно половина детей открывают телефон и уходят в чат с нейросетью. Такая картина распространена особенно после долгих каникул. Ребенку тяжело «вернуть мозг» в рабочий режим, слишком велик соблазн отдать всю работу ИИ и продолжить смотреть ТикТок. И проблема не в самих нейросетях, а в том, что почти никто не учит детей ими пользоваться. Как это скажется на обучении, что с этим делать — рассказываем в статье.

Сентябрь, урок русского…

Что происходит с мозгом ребенка после лета

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин в материале для издания «Мел» объяснил простой механизм. За лето знания из памяти не пропадают — они становятся менее доступны. Мозг привыкает к другому ритму: поздним подъемам, отсутствию задач на концентрацию, длинным перерывам между активными занятиями.

В сентябре ребенку приходится делать сразу три вещи: восстановить прошлый материал, войти в 40-минутный ритм концентрации, разобраться с новыми темами. Первые два-три месяца часто уходят именно на возврат в учебный режим. На новые знания времени уже не хватает — отсюда осенние жалобы родителей: «стал невнимательным, ничего не помнит, оценки съехали».

С приходом ИИ добавилась четвертая задача — научиться работать с нейросетью так, чтобы она помогала думать, не заменяя мышление. Одно дело — попросить ChatGPT сгенерировать реферат. Другое — с его помощью разобрать сложную теорему, проверить логику своего сочинения, найти ошибку в задаче. Такой навык школа только начинает встраивать в программу. Пока его чаще осваивают на дополнительных курсах — там же, где учат программировать и работать с данными.

Если хотите, чтобы ребенок пошел в школу с готовым мозгом и уверенным навыком работы с ИИ, посмотрите программы Малой Компьютерной Академии в филиале в Калуге. Курсы стартуют совсем скоро и синхронизированы с учебным годом, чтобы привести мозг ребенка в тонус, но при этом не перегружать его.

Как дополнительные курсы помогают учиться лучше

Хороший курс в сентябре решает три задачи параллельно. Первая - вернуть мозг в рабочий режим. Занятия идут в графике, требуют концентрации, задают ритм. Ребенок пишет игру, собирает сайт, снимает ролик - задачи, которые заставляют думать, но не превращаются в скучное повторение школьной программы.

Вторая — научить работать с ИИ по правилам. На занятиях ребенку показывают, где нейросеть полезна: собрать структуру доклада, объяснить непонятную тему, проверить решение. И где она вредит: когда делает задачу за него и лишает практики. Ребенок, который умеет строить запросы и проверять ответы ИИ, учится в школе иначе — он использует нейросеть как помощника: задает вопросы, спорит с ответами, проверяет решения.

Третья — развить навыки, которые школа дает слабо. Работу в команде, публичные выступления, защиту своего проекта, критическое мышление. По прогнозу Всемирного экономического форума (Future of Jobs Report 2025), к 2030 году именно за такие навыки работодатели будут платить в первую очередь.

Научите ребенка работать с ИИ по правилам.

Что дает Малая Компьютерная Академия

Малая Компьютерная Академия — это детское направление Академии ТОП для ребят от 7 до 14 лет. Программы поделены по возрасту и интересу: программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника.

Что важно для родителей:

занятия ведут действующие специалисты с профильным опытом;

в группе до 16 человек — ребенок получает внимание преподавателя, а не занимается в потоке;

формат — одно-два занятия в неделю, спокойно совмещается со школой и другими кружками;

методика Малой Компьютерной Академии отмечена ЮНЕСКО как одна из сильных в мире;

на выходе каждого модуля — готовый проект в портфолио: игра, сайт, ролик или дизайн-макет, который можно показать в школе и в резюме.

С чего начать

До конца сентября осталось несколько недель. Этого времени хватит, чтобы записать ребенка на пробное занятие, собрать нужный ритм и войти в учебный год увереннее сверстников. В филиале Академии ТОП в Калуге можно посмотреть расписание, выбрать курс по возрасту и интересу ребенка и записаться на ближайший поток.

Академия ТОП создает образовательную экосистему с филиалами по всей стране с 2008 года. На странице курсов для детей вы найдете программы для ребят от 6 лет и подростков по актуальным темам: программирование, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, разработка игр, гибкие навыки. Учитесь очно или онлайн из дома.

Телефон: +7(4842) 21-80-08

https://kaluga.top-academy.ru