В Кремле наградили токаря из Обнинска Валентина Писарева

Токарь из Обнинска Валентин Писарев получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ».

Награду ему лично вручил Президент России на торжественной церемонии в Кремле.

Валентин Иванович трудится на одном предприятии более полувека. Он пришел на завод сразу после школы и с тех пор продолжает свой профессиональный путь.

О присвоении почетного звания сообщил в понедельник, 21 сентября, глава администрации Обнинска Стефан Перевалов.