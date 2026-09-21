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В Кремле наградили токаря из Обнинска Валентина Писарева

Владимир Андреев
21.09, 15:49
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Токарь из Обнинска Валентин Писарев получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ».

Награду ему лично вручил Президент России на торжественной церемонии в Кремле.

Валентин Иванович трудится на одном предприятии более полувека. Он пришел на завод сразу после школы и с тех пор продолжает свой профессиональный путь.

О присвоении почетного звания сообщил в понедельник, 21 сентября, глава администрации Обнинска Стефан Перевалов.

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