В Кремле наградили токаря из Обнинска Валентина Писарева
Токарь из Обнинска Валентин Писарев получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
Награду ему лично вручил Президент России на торжественной церемонии в Кремле.
Валентин Иванович трудится на одном предприятии более полувека. Он пришел на завод сразу после школы и с тех пор продолжает свой профессиональный путь.
О присвоении почетного звания сообщил в понедельник, 21 сентября, глава администрации Обнинска Стефан Перевалов.
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