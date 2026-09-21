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Новость дня Общество

Предприниматели заработали более 250 млрд рублей на депозитах

21.09, 14:16
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Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за семь месяцев 2026 года провели 8,2 млн депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход компаний сегмента СМБ от размещения временно свободных средств составил 256 млрд рублей.

Устойчивый спрос бизнеса на размещение свободных средств подтверждает и динамика портфеля срочных средств в этом сегменте: он увеличился на 5% по сравнению с показателем годом ранее и достиг 3,8 трлн рублей.

«Депозиты остаются для бизнеса удобным инструментом получения дохода. Размещение средств в банке стало быстрым и полностью цифровым процессом, и малый и средний бизнес уверенно освоил эти возможности. Для всё большего числа компаний работа со свободной ликвидностью становится частью регулярного финансового менеджмента», — отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

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