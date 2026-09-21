Накопительные счета стали главным инструментом сбережений в августе

В августе вкладчики активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов – этот инструмент оказался самым востребованным среди всех сберегательных продуктов на рынке. По прогнозам ВТБ, общерыночный объем средств на накопительных счетах в августе вырос на 78 млрд рублей (+0,7%) и превысил 10,7 трлн. С начала года прирост составил почти 1,5 трлн рублей (16%).

«Мы видим, что сберегательное поведение россиян становится более осознанным: они все реже держат свободные деньги на текущем счете без дохода и все чаще распределяют их между накопительным счетом и вкладом в зависимости от горизонта планирования. Люди хотят одновременно и зафиксировать доходность на длинный срок, и иметь доступ к части средств здесь и сейчас. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. Такой сбалансированный подход к управлению личными финансами мы наблюдаем у все большего числа вкладчиков. И рыночная динамика в августе это подтверждает: накопительный счет становится базовым инструментом финансовой подушки безопасности», – прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По оценке банка, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей, а в следующем году может сохранить нынешние темпы роста.