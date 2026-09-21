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В Калужской области обновят поезда до Износок и Сухиничей

Владимир Андреев
21.09, 13:53
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Губернатор Владислав Шапша назвал общественный транспорт одной из самых чувствительных для жителей тем.

По его словам, на недавнем заседании Госсовета под председательством Президента России в числе главных задач обсуждались обновление подвижного состава, увеличение количества рейсов и обеспечение отрасли кадрами.

В Калужской области за восемь месяцев пассажиропоток вырос почти на 2%. Маршрутная сеть формируется с учётом мнения людей: ежегодно по просьбам пассажиров вносится до 50 изменений, сообщили в понедельник, 21 сентября в администрации губернатора.

Действующие маршруты переводят на регулируемые тарифы — это даёт контроль за качеством обслуживания, стабильную стоимость проезда и возможность пользоваться льготами.

Продолжается и обновление техники. В Калуге активно заменяют троллейбусы: в этом году закуплено ещё 29 единиц. До 2030 года для региона планируется приобрести более 150 автобусов и троллейбусов.

- Отдельный вопрос — железнодорожные перевозки. Вижу нарекания по поводу состояния вагонов. Добились обновления поезда до Ферзикова. В ближайшее время будет замена подвижного состава до Износок и Сухиничей. Работаем над этой задачей по Московскому направлению. В том числе в рамках проекта расширения Центрального транспортного узла до Калуги. Пассажирские перевозки должны быть доступными и безопасными. Последовательно решаем эту задачу. Это один из ключевых вопросов качества жизни, — подчеркнул Владислав Шапша.

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