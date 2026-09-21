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Новость дня Общество

В Калужской области вынесли почти 4,7 тысячи постановлений за неправильную парковку

Сергей ПЕТРОВ
21.09, 13:37
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Фото: Центр безопасности дорожного движения Калужской области.
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В Калужской области за восемь месяцев 2026 года вынесли 4 678 постановлений за нарушения правил остановки и стоянки. Об этом сообщили в Центре безопасности дорожного движения региона.

Речь идёт о водителях, которые игнорируют требования знаков. Знак 3.27 «Остановка запрещена» не разрешает останавливаться на участке, где он установлен. Зона действия может быть ограничена дополнительными знаками и разметкой. Знак 3.28 «Стоянка запрещена» запрещает оставлять машину на определённом отрезке дороги.

Нарушения фиксируют и сотрудники ГИБДД, и камеры.

- Игнорирование требований дорожных знаков может привести не только к административной ответственности, но и к созданию опасных ситуаций на дороге - помехам для движения, заторам и повышению риска ДТП, – напоминают в ЦБДД региона.

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