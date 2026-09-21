За неделю от укусов клещей пострадали 153 жителя Калужской области

Роспотребнадзор по Калужской области опубликовал данные об активности клещей.

За неделю с 14 по 20 сентября в больницы обратились 153 человека, пострадавших от укусов. Среди них 14 детей. Год назад за этот же период было 165 случаев, включая 13 детей.

Больше всего укусов зафиксировали в Калуге – 102 случая. В Дзержинском и Людиновском округах – по 10, в Козельском – 8. Единичные случаи отмечены ещё в 12 районах области.

За неделю исследовали 103 клеща, снятых с людей. У 25 из них обнаружили возбудителя болезни Лайма. С начала года проверили 3197 клещей. Из них 3045 сняли с людей – положительный результат у 661 (21,7%). Ещё 152 клеща собрали в природе, инфицированность составила 16,4% (25 положительных).

За этот период в регионе зарегистрировали 42 случая болезни Лайма. В 2025 году за то же время было 78 случаев.

Специалисты напоминают: при укусе клеща нужно сразу обратиться к врачу.