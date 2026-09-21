В Калуге 26 сентября перекроют центр из-за «Кросса Нации»

Фото: Администрация городского округа города Калуги.

В Калуге 26 сентября ограничат движение транспорта в центре города. Причина – проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации». Об этом сообщили в городской администрации.

Театральная площадь будет перекрыта с 7:00 до 14:00 – на участке от Кирова до Суворова. Улицу Кирова закроют с 9:00 до 14:00 – от Московской до Рылеева.

Ограничения затронут как личный, так и общественный транспорт. Водителям советуют заранее продумать маршруты объезда.

Организаторы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения забега движение восстановят в обычном режиме.