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Новость дня Общество

Губернатор подвел предварительные итоги выборов в Калужской области

Владимир Андреев
21.09, 12:45
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На еженедельном оперативном совещании губернатор Калужской области Владислав Шапша озвучил предварительные итоги выборов в регионе.

Явка на выборах депутатов Государственной Думы в области достигла почти 50%. Этот результат стал рекордным. Глава региона выразил признательность неравнодушным калужанам, а также всем, кто был задействован в организации и проведении голосования: членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов, МЧС и представителям СМИ.

- Выборы в Калужской области прошли на хорошем организационном уровне, без нарушений, прозрачно и открыто. Это подтверждают и наблюдатели, в том числе иностранные, — подчеркнул Владислав Шапша.

По предварительным подсчетам, по федеральному избирательному округу уверенную победу одерживает «Единая Россия» — 44,77% голосов. Губернатор отметил, что за партию проголосовали 175 тысяч калужан, что на 36% превышает показатель 2021 года.

В одномандатном округе №101 победу также празднует представитель «Единой России» Геннадий Скляр, набравший 38,95% голосов.

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