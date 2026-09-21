82-й сезон Калужской филармонии открыли музыкой Шостаковича

В Калужской областной филармонии стартовал 82-й концертный сезон. Его открытие приурочили к 120-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича.

Об этом рассказал министр культуры Калужской области Павел Суслов.

Праздничный симфонический вечер начался с «Праздничной увертюры» Шостаковича в исполнении Симфонического оркестра имени С. Рихтера. Затем на сцену вышел заслуженный артист России, пианист-виртуоз Борис Березовский.

Под управлением заслуженного артиста Калужской области Алексея Лаврентьева оркестр и солист представили публике Второй концерт для фортепиано с оркестром Шостаковича.

Во втором отделении Борис Березовский исполнил 13-ю и 14-ю сонаты Бетховена, а также сонату Прокофьева. Финальные аплодисменты переросли в овации — зал был полностью покорён выступлением.

Концерт состоялся в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.