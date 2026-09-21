Калужские школьники изучат ИИ и 3D-печать на новом «Уроке цифры»

С 28 сентября в школах Калужской области стартует очередной сезон всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Его проводит Благотворительный фонд «Вклад в будущее» с 2018 года. В 2025 году участниками занятий уже стали более 140 тысяч калужских школьников. Первый урок нового сезона будет посвящен искусственному интеллекту и 3D-технологиям.

Учащимся расскажут, как создаются цифровые объекты, зачем нужна 3D-печать и каким образом ИИ помогает ускорять отдельные этапы 3D-моделирования. Задания разработаны для трех возрастных групп: учеников 1–4, 5–9 и 10–11 классов.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он помогает школьникам раньше познакомиться с востребованными направлениями цифровой экономики.

24 сентября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта пройдет вебинар для педагогов с участием разработчиков урока. Сам урок будет доступен с 28 сентября по 25 октября на сайте урокцифры.рф.