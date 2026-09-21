Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские школьники изучат ИИ и 3D-печать на новом «Уроке цифры»
Новость дня Общество

Калужские школьники изучат ИИ и 3D-печать на новом «Уроке цифры»

Владимир Андреев
21.09, 11:43
0 279
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 28 сентября в школах Калужской области стартует очередной сезон всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Его проводит Благотворительный фонд «Вклад в будущее» с 2018 года. В 2025 году участниками занятий уже стали более 140 тысяч калужских школьников. Первый урок нового сезона будет посвящен искусственному интеллекту и 3D-технологиям.

Учащимся расскажут, как создаются цифровые объекты, зачем нужна 3D-печать и каким образом ИИ помогает ускорять отдельные этапы 3D-моделирования. Задания разработаны для трех возрастных групп: учеников 1–4, 5–9 и 10–11 классов.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он помогает школьникам раньше познакомиться с востребованными направлениями цифровой экономики.

24 сентября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта пройдет вебинар для педагогов с участием разработчиков урока. Сам урок будет доступен с 28 сентября по 25 октября на сайте урокцифры.рф.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlF3ait4dXo3bEE4Y0JLRm5HOHg3RlE9PSIsInZhbHVlIjoiaEVmeWJ1VjZqaHZzcHovT0FQWjdTeXY1RXQ1d1hNMDhFcEwvaWh5RHQwMERJd204REFFR21ETnBiLzg3ZlAyOUlrRm44amxSR1J2OVFsK0J6eUxFNjhNR29pN215aVNvL1ZpYzBDMXY0Z2hzd1Q1UmJERHhYMUIvdVRPY1lZQzdNMUtmS0lYeGtwa2NRQ0pyUWkyOWtKdExuTFJXU3lUcTlTV0ZYbCthKy9DdUtMdlRtdmJjclEyRFEyTkZxOHNMbkdONHZNQlBsQmxLenVURGt5akU2S3o5OHlBWDlWS3dwWlVmbFc2QkZGeHZRMkRhTWxzdDRla05ZeFJzc2IxTzM3Mis3dncycVZTeWZWbTFmdklETUlsWTRwWGw3UjFmb216SkwwRlZHdTRXWDJOUzM0VFhscTVuZ0ppeFduenNQVFpzUXBvR0ExMmJZUzRjZCtjUkxlRTAwQlc2Y21OVGFRSUFPdEViMzAzNEtYUUJ3RXY4U25HQmwxT1hNakVTZFdjcituSWVMcXBrWlh2ZWljaXl2OWREVk0zT2NHbUxuL2ZNU2N2NmkzckNXdExJRDE5Tml2ckx6WUFSUWxlWCIsIm1hYyI6IjBlZGYwM2U5NWIzYTdjNDgxZTViNDA5NzlmNTczZTRhYzZjMTJkOGVjOTVmZDlkMmVlODFmNWQ4NjUxNzFmYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im8vbVJ3TEhrcXNlQlNMK091d0pVZkE9PSIsInZhbHVlIjoiTTFIR2lkaEtUUG5NOEZ1MGkzdzNQRGEvbXlRcFFtYzJ2TGxnTHVKMzYvVXZSRjhSMEx0RnpRaWs1elE1ZnJhdEw3YlBDL2NJTk1SYWM4MG90RmR5TUVtR042V2RNZTJDN1hxVW5yTEQzZloxNSs5QXMwUE9EaUU5LzRGVmpkZ250L2VieFZOYk50VTJLY0IxYjZOZFB4ZlppNDJUSjBwSG5aZHZmTDFwQ0Z1YjdUcSsyUjhRR1pBeTRCdFNFWjhpdzlVVXlpQ0FnK3RMVUJOcVdEdzRNaU1DTXBCUHVtdW5MM3NNaGRqR09PNFh6djFCUWRpaDFBUithWGYrNklzS0NMOXk1Q09ZZzBucXYwWmxtS3lxZTAvZWs3MXJtWUFYRThQWE91MGxacVJXVk5yQXV3ZkR3TEsyMXJldzAyQlp0d1JyM1MvV3FveFFzYk5JVG8zemdMUklVSGlqdmNEaXhzVXN1SUtSdkJ5U1BjNXpzOGJRWDJWMmFDTkR2K3JIMDhtcmpzNnR2TDh4VWNyUnZkbDBnR29RQjV2Z1NOVXZPR2JFNnEvcmJJdkVXUG9ubC9mak13bUxwdWVlT096RmVMM1M4UUU4MHp6VDY2QkJXNW52WlNmcU5DZjBpNVkyVmJWWUh1R2xMQWIzWGdlZUdHaXE0MDlhUnJqZHloMjVXYm9XakVJaEhkOW1SR21kc2JrVmUxNDV0L3M0VDBVVjA1Znl4QzFXYVBWenRwdDNxeVdWT2VQZ1VTOVJKaDQwT0l4S3dQclpCK0syc0pvZUl1SnBST1g5VEJPYUxtd0Zrb3hEWWtIM1gvcnVQZldjRUtESC83UDNSa0Z3R0FsNiIsIm1hYyI6IjcxNmJhYTIxNjMzMzFjZTE1Y2U1YjlkMGE0ODMxZWMyYmQ0OWUxNGIwYzg4Y2YxYzZlMTZkNjc2YjdiZTM5M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+