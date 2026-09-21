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Общество

В Калуге стартовал фестиваль адаптивного картинга «Трасса возможностей»

21.09, 11:41
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20 сентября в Калуге стартовал фестиваль адаптивного картинга «Трасса возможностей». Он проводится по инициативе школы картинга «Kart Racing Club» и калужского отделения фонда «Защитники Отечества».

 Адаптивный картинг – это специализированное направление автоспорта, созданное для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов, получивших ранения. Его главная задача – способствовать физической реабилитации, развитию координации и вестибулярного аппарата, а также психологической разгрузке и социальной адаптации. Участвовали в фестивале ветераны специальной военной операции и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

 Приветствовали спортсменов руководители регионального отделения Паралимпийского комитета России: председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев и председатель думы Калуги Юрий Моисеев, а также депутаты областного парламента.

 «Пожелали удачи всем участникам, ветеранам СВО – людям сильным духом, для которых спорт стал возможностью жить полной жизнью несмотря ни на что», – отметил Юрий Моисеев.

 На площадке фестиваля работали члены социального волонтерского движения Международного центра подготовки и развития массажистов совместно с Международной ассоциацией специалистов по массажу, эстетике и реабилитации «Массаж спасет мир», также гостей ждали площадка с интерактивными спортивными и настольными играми и выступления творческих коллективов.

 

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