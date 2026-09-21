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Общество

Завод «Калужский двигатель» отмечает 60-летие

Редакция
21.09, 11:39
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21 сентября 1966 года приказом министра авиационной промышленности СССР на базе одного из цехов Калужского турбинного завода и Калужского филиала научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института было создано новое предприятие – Калужский опытный моторный завод. В 1973 году завод приобрел статус предприятия с серийным производством. Заводчанами были успешно освоены и внедрены в серийное производство газотурбинные двигатели и силовые установки наземного применения. Благодаря этому Россия первой внедрила авиационные технологии в массовое производство наземных транспортных средств. Предприятие внесло большой вклад в развитие социальной сферы города, построив корпуса поликлиник и больниц, жилые микрорайоны, школы и детские сады, профтехучилище, пионерлагерь в д. Андреевское и профилакторий «Звездный».

 В 2016 году заводу было присвоено почетное звание «Трудовая слава Калужской области», а в 2026 году указом президента РФ предприятие награждено государственной наградой – Орденом Почёта. Также единогласным решением депутатов Думы Калуги коллектив завода «Калужский двигатель» был занёсен в Книгу Почёта нашего города.

 Поздравили заводчан с юбилеем и пожелали новых трудовых успехов губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, глава Калуги Дмитрий Денисов и председатель Думы Юрий Моисеев.

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