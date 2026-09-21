В селе Дабужа завершается установка газовой котельной для сельского клуба

В Сухиничском округе, в селе Дабужа, подходят к концу работы по монтажу блочно-модульной газовой котельной.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На объекте уже установлен корпус котельной, смонтирована дымовая труба, проложены сети теплоснабжения и водопровода. Строительно-монтажные работы близятся к завершению.

Мощность новой котельной составляет 200 кВт. После запуска она будет обеспечивать надежное и стабильное теплоснабжение местного сельского клуба.