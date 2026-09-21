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Новость дня Общество

В селе Дабужа завершается установка газовой котельной для сельского клуба

Владимир Андреев
21.09, 11:32
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В Сухиничском округе, в селе Дабужа, подходят к концу работы по монтажу блочно-модульной газовой котельной.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На объекте уже установлен корпус котельной, смонтирована дымовая труба, проложены сети теплоснабжения и водопровода. Строительно-монтажные работы близятся к завершению.

Мощность новой котельной составляет 200 кВт. После запуска она будет обеспечивать надежное и стабильное теплоснабжение местного сельского клуба.

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