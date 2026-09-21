Владислав Шапша: явка на выборах в Калужской области стала рекордной

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что выборы в Государственную Думу РФ в регионе признаны состоявшимися. По его словам, голосование прошло открыто и организованно.

Глава региона выразил благодарность членам избирательных комиссий, участвовавшим партиям, наблюдателям, волонтерам и всем, кто обеспечивал безопасность и прозрачность процесса. Отдельно он поблагодарил жителей области, которые пришли на избирательные участки.

- Калужане вновь продемонстрировали высокий уровень гражданской ответственности. Согласно предварительным данным, явка оказалась рекордной по сравнению с 2021 и 2016 годами. Это свидетельствует о доверии людей, — подчеркнул Владислав Шапша.

Губернатор также отметил значительную поддержку партии «Единая Россия». Как секретарь регионального отделения, он вместе с однопартийцами принял участие в видеоконференции с председателем партии Дмитрием Медведевым, где обсуждались предварительные итоги избирательной кампании.