Участники МФМ-2026 из 20 стран открыли для себя Калужскую область

В Калужской области участники Международного фестиваля молодежи-2026 из примерно 20 стран познакомились с историей, культурой и традициями России.

Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что местные жители организовали для иностранных гостей теплый и радушный прием.

В рамках региональной программы МФМ в области побывали 25 молодых активистов, педагогов, предпринимателей и блогеров. Для них подготовили уникальный маршрут по Калужскому краю, чтобы гости глубже погрузились в российскую действительность.

Участники посетили музей космонавтики, «Этномир», музей первой в мире атомной АЭС. Они также высоко оценили красоту областной столицы. Кроме того, иностранцы проявили интерес к общественной жизни страны: они изучили работу избирательных участков и дали высокую оценку организации выборов.

Своими впечатлениями поделились и сами гости. Сирегар Ади Идхам из Австралии назвал музей космонавтики потрясающим и совершенно нового уровня, добавив, что стал гораздо лучше понимать космос.

Дивакар Маянк из Индии с удовольствием присоединился к русскому хороводу и отметил, что люди были очень приветливыми и открытыми. А Ле Тхиен Чанг из Вьетнама понравилось калужское тесто.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что главное — это живые встречи с калужанами. По его словам, молодых людей из разных стран объединяют общие стремления и общечеловеческие ценности.