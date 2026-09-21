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В Калуге отреставрировали флигель усадьбы Кольцовых на Пацаева

Сергей ПЕТРОВ
21.09, 10:14
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Фото: Управление по охране культурных объектов Калужской области.
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В Калуге завершилась реставрация флигеля усадьбы Кольцовых на улице Космонавта Пацаева, 5. Это не просто ремонт, а возвращение к жизни части культурного наследия города. Об этом 21 сентября сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Работы провели в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. Здесь особый подход: здание является объектом культурного наследия, поэтому важна каждая деталь.

Сейчас к завершению близится реставрация основного усадебного дома. Специалисты не просто обновляют фасады, а восстанавливают исторический облик здания, сохраняя уникальные архитектурные элементы.

- Такие проекты помогают не только сберечь прошлое, но и дать старинным зданиям новую жизнь в современном городе, – отмечают в управлении по охране объектов культурного наследия.

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