В Калуге отреставрировали флигель усадьбы Кольцовых на Пацаева

Фото: Управление по охране культурных объектов Калужской области.

В Калуге завершилась реставрация флигеля усадьбы Кольцовых на улице Космонавта Пацаева, 5. Это не просто ремонт, а возвращение к жизни части культурного наследия города. Об этом 21 сентября сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Работы провели в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. Здесь особый подход: здание является объектом культурного наследия, поэтому важна каждая деталь.

Сейчас к завершению близится реставрация основного усадебного дома. Специалисты не просто обновляют фасады, а восстанавливают исторический облик здания, сохраняя уникальные архитектурные элементы.

- Такие проекты помогают не только сберечь прошлое, но и дать старинным зданиям новую жизнь в современном городе, – отмечают в управлении по охране объектов культурного наследия.