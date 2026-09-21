Это 0,9 от общероссийского показателя.

В понедельник, 21 сентября, Эксперты РИА Новости опубликовали очередной рейтинг российских регионов по уровню доходов населения.

Аналитики оценивали реальную покупательную способность зарплат. Калужская область по итогам второго квартала 2026 года заняла в нем 26 место. Рейтинг строился на основе чистой медианной зарплаты, то есть суммы, которую работник получает на руки после вычета НДФЛ, за апрель–июнь 2026 года.

Медиана — это более честный показатель, чем «средняя температура по больнице», так как она не искажается сверхдоходами узкой прослойки миллионеров. Согласно методике, ровно половина работников получает больше суммы, попавшей в рейтинг, а половина — меньше.

По данным исследования, чистая медианная зарплата в Калужской области составила 67 384 рубля. На эти деньги житель региона может приобрести 2,63 фиксированных потребительских набора (условная корзина товаров и услуг, отслеживаемая Росстатом).

По отношению к общероссийскому показателю Калужская область показывает 0,9 от среднего значения по стране. В среднем по РФ медианная зарплата равна 71 969 рублям, а покупательная способность — 2,7 набора.

В общем зачете из 85 регионов Калужская область заняла 26-е место.

Калуга опережает своих южных и западных соседей в рейтинге медианных зарплат:

Тульская область (32 место) — 66 084 руб. (2,58 набора)

Орловская область (63 место) — 51 496 руб. (2,23 набора)

Брянская область (65 место) — 54 792 руб. (2,20 набора)

Смоленская область (68 место) — 55 155 руб. (2,18 набора)

Как видно, разрыв с соседями по ЦФО составляет от 12 до 16 тысяч рублей в пользу Калуги. А вот столичному региону мы ожидаемо уступаем:

Московская область (16 место) — 91 879 руб. (2,89 набора)

Москва (11 место) — 119 985 руб. (3,00 набора)

Авторы рейтинга отмечают колоссальный разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами.

Безоговорочные лидеры — северные и добывающие регионы.

Ямало-Ненецкий АО — 155 079 руб. (5,07 набора) .

. Ненецкий АО — 131 574 руб. (4,30 набора) .

. Магаданская область — 153 343 руб. (4,29 набора).

Для сравнения: житель Ямала на свою среднюю зарплату может купить почти в два раза больше базовых товаров, чем житель Калужской области.

Замыкают рейтинг регионы Северного Кавказа. Показатели покупательной способности здесь едва переваливают за полтора потребительских набора: