Медианная зарплата в Калужской области составила 67 384 рубля
В понедельник, 21 сентября, Эксперты РИА Новости опубликовали очередной рейтинг российских регионов по уровню доходов населения.
Аналитики оценивали реальную покупательную способность зарплат. Калужская область по итогам второго квартала 2026 года заняла в нем 26 место. Рейтинг строился на основе чистой медианной зарплаты, то есть суммы, которую работник получает на руки после вычета НДФЛ, за апрель–июнь 2026 года.
Медиана — это более честный показатель, чем «средняя температура по больнице», так как она не искажается сверхдоходами узкой прослойки миллионеров. Согласно методике, ровно половина работников получает больше суммы, попавшей в рейтинг, а половина — меньше.
По данным исследования, чистая медианная зарплата в Калужской области составила 67 384 рубля. На эти деньги житель региона может приобрести 2,63 фиксированных потребительских набора (условная корзина товаров и услуг, отслеживаемая Росстатом).
По отношению к общероссийскому показателю Калужская область показывает 0,9 от среднего значения по стране. В среднем по РФ медианная зарплата равна 71 969 рублям, а покупательная способность — 2,7 набора.
В общем зачете из 85 регионов Калужская область заняла 26-е место.
Калуга опережает своих южных и западных соседей в рейтинге медианных зарплат:
- Тульская область (32 место) — 66 084 руб. (2,58 набора)
- Орловская область (63 место) — 51 496 руб. (2,23 набора)
- Брянская область (65 место) — 54 792 руб. (2,20 набора)
- Смоленская область (68 место) — 55 155 руб. (2,18 набора)
Как видно, разрыв с соседями по ЦФО составляет от 12 до 16 тысяч рублей в пользу Калуги. А вот столичному региону мы ожидаемо уступаем:
- Московская область (16 место) — 91 879 руб. (2,89 набора)
- Москва (11 место) — 119 985 руб. (3,00 набора)
Авторы рейтинга отмечают колоссальный разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами.
Безоговорочные лидеры — северные и добывающие регионы.
- Ямало-Ненецкий АО — 155 079 руб. (5,07 набора).
- Ненецкий АО — 131 574 руб. (4,30 набора).
- Магаданская область — 153 343 руб. (4,29 набора).
Для сравнения: житель Ямала на свою среднюю зарплату может купить почти в два раза больше базовых товаров, чем житель Калужской области.
Замыкают рейтинг регионы Северного Кавказа. Показатели покупательной способности здесь едва переваливают за полтора потребительских набора:
- Кабардино-Балкария (83 место) — 42 922 руб.
- Ингушетия (84 место) — 36 463 руб.
- Чеченская Республика (85 место) — 35 797 руб. (хватает всего на 1,44 набора).
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