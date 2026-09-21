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Калужан приглашают на «Кросс нации»

Калуга присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации» в субботу, 26 сентября.
Михаил Тырин
21.09, 10:09
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Участники пробегут по улице Кирова — на отрезке между улицами Московской и Рылеева. На время соревнований движение здесь будет временно перекрыто. Принять участие могут все желающие: как опытные спортсмены, так и любители активного отдыха.

Выдача стартовых номеров начнется в 9:00. Организаторы напоминают: заранее необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» — там же можно записать себя и детей.

Для всех желающих предусмотрена дистанция 1 километр, общий старт запланирован на 12:10. В 12:00 забег на 500 метров проведут воспитанники дошкольных образовательных организаций, а в 12:05 — лица с ограниченными возможностями здоровья.

В 12:30 начнется церемония награждения.

Регистрация открыта до 24 сентября через портал «Госуслуги».

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