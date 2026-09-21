Калужские больницы принимают 70 молодых медиков по целевым направлениям
Всего в этом году к работе планируют приступить 70 таких специалистов. На первых порах им будут помогать опытные врачи-наставники.
Новые кадры уже усилили штат больниц в Калуге, Козельске, Кирове, Людинове, Жукове, Малоярославце, Юхнове и Боровске. В частности, в Ермолинской поликлинике наконец появился долгожданный узкий специалист — стоматолог-ортопед.
Наиболее ощутимое пополнение произошло в областном центре: в городские больницы №4 и №5 вышли на работу более 30 медиков. Среди них — врачи первичного звена, узкие специалисты, фельдшеры и медсёстры.
Также новые сотрудники появились в специализированных учреждениях. Например, в областную психиатрическую больницу трудоустроились три врача-психиатра.
Отдельно отмечается, что при работе в малых населённых пунктах региона молодые специалисты смогут участвовать в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
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