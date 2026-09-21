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Губернатор Калужской области поздравил столетнюю труженицу тыла

Глава региона Владислав Шапша навестил Екатерину Овчинникову, чтобы лично поздравить её с вековым юбилеем.
Михаил Тырин
21.09, 09:35
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Как оказалось, губернатор и именинница заранее договорились об этой встрече ещё во время его прошлого визита. Своё обещание Владислав Шапша сдержал — он вновь пришёл в гости к Екатерине Гавриловне, чтобы разделить с ней радость знаменательного события.

Судьба юбилярши тесно связана с Калужской землёй. Она родилась и выросла в деревне Костино под Малоярославцем. В 1942 году, будучи шестнадцатилетней девушкой, работала на железнодорожной станции. Позже более тридцати лет своей жизни Екатерина Овчинникова посвятила работе в Физико-энергетическом институте. Земляки пять раз избирали её депутатом Обнинского городского совета. За многолетний добросовестный труд она была удостоена звания «Ударник коммунистического труда».

- Восхищение, уважение и безмерная благодарность нашей замечательной землячке. Доброго здоровья на долгие годы, — пожелал губернатор Владислав Шапша.

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