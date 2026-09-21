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Общество

В Балабаново открыли новую дорогу к поликлинике, школе и ледовой арене

Михаил Тырин
21.09, 09:22
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В Балабаново начала работу долгожданная транспортная артерия — дорога, продолжающая улицу Пионера-героя Вани Андрианова. Старт движению дали юные инспекторы дорожного движения. Об этом сообщил глава администрации Боровского округа Николай Калиничев.

Новая дорога поможет разгрузить пробки и обеспечит удобный подъезд к социально значимым объектам: поликлинике, школе, детскому саду, ледовой арене Ильи Авербуха и будущему Центру культурного развития. Кроме того, она улучшит транспортную доступность для жителей нового микрорайона «Петровский».

Застройщик в качестве подарка городу выполнил озеленение и благоустройство вдоль новых тротуаров.

- Проект реализован благодаря поддержке Губернатора региона Владислава Валерьевича Шапши и министерства транспорта региона. Подрядчиком выступила компания «ГСК Армада». Благодарю всех, чьё участие сделало возможным реализацию этого проекта, — подчеркнул Николай Калиничев.

 

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