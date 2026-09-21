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Новость дня Общество

Более 3,5 тысяч калужских подростков трудоустроились через кадровые центры в 2026 году

Работодателями для них стали более 260 организаций.
Михаил Тырин
21.09, 09:10
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Специалисты службы занятости сопровождали юных соискателей на всех этапах — от подачи заявления до подбора подходящей вакансии. Чаще всего подростки были заняты благоустройством территорий и озеленением, а также выполняли вспомогательные задачи в библиотеках, музеях, детских садах и летних оздоровительных лагерях. Ещё 227 школьников получили первый трудовой опыт на промышленных предприятиях — это 6% от общего числа участников программы временной занятости несовершеннолетних.

- В этом году на 30% больше создано рабочих мест для несовершеннолетних на промышленных предприятиях региона, — отметила заместитель министра труда и соцзащиты области Лариса Кулакова. — Ребята смогли попробовать себя в профессиях, востребованных на региональном рынке труда: оператора швейного оборудования, техника, техника-программиста, оператора электронно-вычислительных машин, сборщика электрических машин и аппаратов.

Для школьников временная работа стала возможностью провести каникулы с пользой, получить новые навыки и увидеть, как устроена профессиональная жизнь. Для работодателей — способом познакомить потенциальных молодых специалистов со своей сферой и помочь им выбрать востребованную профессию.

Знакомство с профессией, первый опыт работы и взаимодействия в коллективе — важная часть профориентационной работы и маршрутизации молодых специалистов на конкретные предприятия региона.

Для сравнения: в 2025 году за аналогичный период были трудоустроены 2,7 тысячи подростков в 182 организациях региона.

 

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